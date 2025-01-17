快訊

罕見！路透：濟州航空失事客機2具引擎都發現羽毛和鳥血

專訪／兩周琢磨千字文還原12強奪冠感動 張奕測3次MBTI「我是E人」

獨／新春手機優惠最高折2萬5！iPhone 16 5G專案價免萬元 再送獨家神祕小禮

對蔡壁如「不讀不回」？ 黃國昌：拜託考慮大家工作時間

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院連日針對中央政府總預算案朝野對抗，民眾黨立院黨團今日召開記者會。記者林俊良／攝影
立法院連日針對中央政府總預算案朝野對抗，民眾黨立院黨團今日召開記者會。記者林俊良／攝影

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，黨內近期進行主席補選登記，前立委蔡壁如一再喊話要與代理主席黃國昌溝通，卻被不讀不回。黃國昌今上午被問及此問題，他說，「拜託，要考慮一下大家工作的時間」，一天24小時，他除投入公務以外，剩下時間就是回家睡覺。

民眾黨團今上午開時事記者會，黃國昌表示，針對黨主席補選，他連續好幾天回答這問題，他也講了好幾個月，對於民眾黨每一個黨公職而言，現在最重要的事情就是每一個人在自己工作崗位上，把事情做好，這是最重要的。

黃國昌說，作為民眾黨的一分子、立法院黨團總召，他所有的時間除了處理黨務，就在處理立法院事務，現在正進行總預算的審查，從昨天上午到昨天晚上，他昨離開立院黨團大概是晚上11時，也有同仁過了晚上12時後才離開，「這是我們現在正在做的事情。」

黃國昌強調，跟所有黨員交換意見，他樂意至極，但拜託要考慮一下大家工作的時間。他說，自己一天24小時，可以跟大家保證除了投入公務以外，剩下時間就是回家睡覺，「這是我現在的生活，在我的工作中孰輕孰重，我分得非常清楚。」

至於被問及台灣民意基金會最新民調，黃國昌說，各種民調都會參考，但從之前公布民調，北檢徹底違反偵查不公開，讓人民非常憤怒，北檢起訴證據根本不充分，只有繼續羈押柯文哲、把柯文哲嘴巴堵起來，才可以掩飾北檢起訴證據如此薄弱。

民眾黨 蔡壁如 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌提案刪「提升軌道結構安全」 台鐵：未浮列、懇請立法院支持

卓榮泰指大刪總預算致國力弱化 黃國昌嗆「一步都不會讓」

影／蔡英文做得到賴清德辦不到？ 黃國昌批政府無能只會造謠

挨批抹煞司法專業 黃國昌：「賴清德能你不能」 不可恥？

相關新聞

公平會主委李鎂續任人事案遭在野封殺 陳超明跑票支持

公平交易委員會4位委員任期將於月底屆滿，立法院今進行公平交易委員會人事同意權案投票表決。現任主委李鎂、現任委員洪財隆未獲...

柯建銘喊：黨公職全體投入 服務處設罷免站

大罷免議題受討論。民進黨立院黨團總召柯建銘今天表示，現在開始大罷免，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站，這是歷史的召集，...

韓國瑜祝賀川普團行程曝光 將拜會國會議員、兩大智庫

美國總統當選人川普1月20日就職，總統賴清德指派立法院長韓國瑜擔任團長，帶領朝野立委赴美慶賀，代表團行程曝光，韓國瑜18...

柯建銘拋綠民代服務處設罷免站 傅崐萁酸：精神狀態不正常

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免所有區域藍委，今再拋出不排除在民進黨籍的立委、地方民代服務處設置罷免站。國民黨立院黨團總...

國防院民調／川普將上任 4成9受訪者反對晶圓廠赴美設廠

美國總統當選人川普即將就任，國防安全研究院今天公布最新民調，顯示有4成7民眾認為川普政府上台後，台美關係不會改變；仍有4...

國家醫療整備計畫又見黑熊…王鴻薇：想拿預算 門都沒有

國民黨立委王鴻薇今日表示，她發現為期4年、經費100億的「韌性國家醫療整備計畫」，民進黨立委沈伯洋創立的「黑熊學院」、吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。