對蔡壁如「不讀不回」？ 黃國昌：拜託考慮大家工作時間

民眾黨前主席柯文哲遭羈押禁見，黨內近期進行主席補選登記，前立委蔡壁如一再喊話要與代理主席黃國昌溝通，卻被不讀不回。黃國昌今上午被問及此問題，他說，「拜託，要考慮一下大家工作的時間」，一天24小時，他除投入公務以外，剩下時間就是回家睡覺。

民眾黨團今上午開時事記者會，黃國昌表示，針對黨主席補選，他連續好幾天回答這問題，他也講了好幾個月，對於民眾黨每一個黨公職而言，現在最重要的事情就是每一個人在自己工作崗位上，把事情做好，這是最重要的。

黃國昌說，作為民眾黨的一分子、立法院黨團總召，他所有的時間除了處理黨務，就在處理立法院事務，現在正進行總預算的審查，從昨天上午到昨天晚上，他昨離開立院黨團大概是晚上11時，也有同仁過了晚上12時後才離開，「這是我們現在正在做的事情。」

黃國昌強調，跟所有黨員交換意見，他樂意至極，但拜託要考慮一下大家工作的時間。他說，自己一天24小時，可以跟大家保證除了投入公務以外，剩下時間就是回家睡覺，「這是我現在的生活，在我的工作中孰輕孰重，我分得非常清楚。」

至於被問及台灣民意基金會最新民調，黃國昌說，各種民調都會參考，但從之前公布民調，北檢徹底違反偵查不公開，讓人民非常憤怒，北檢起訴證據根本不充分，只有繼續羈押柯文哲、把柯文哲嘴巴堵起來，才可以掩飾北檢起訴證據如此薄弱。