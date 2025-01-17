柯建銘拋綠民代服務處設罷免站 傅崐萁酸：精神狀態不正常

民進黨立院黨團總召柯建銘拋出罷免所有區域藍委，今再拋出不排除在民進黨籍的立委、地方民代服務處設置罷免站。國民黨立院黨團總召傅崐萁今日表示，將對柯建銘應該好好休息，精神狀態不是很正常的情況下，不要在立法院發表這麼多謬論。

柯建銘今日上午表示，現在開始大罷免，黨公職全體投入，民代服務處設罷免站。這是歷史的召集，希望台灣人民共同見證這歷史一刻，都是歷史見證人，這些很快就看到，台灣有救了。

傅崐萁表示，柯建銘應該好好休息，精神狀態不是很正常的情況下，不要在立法院發表這麼多謬論。再次呼籲賴清德總統，不要躲在後面，到底賴總統是跟柯建銘內鬥還是唱雙簧？到底要朝野和解，還是無止盡壓迫在野黨鬥爭？請賴清德跟全民講清楚。

傅崐萁指出，對於惡質罷免，國民黨絕對無所畏懼，承載所有民意，把該做的福鄉利民工作做好，該有的政策把關也會全力推動。對於賴清德或柯建銘，現在表達所有民進黨黨公職要動起來，要罷免在野黨所有區域立委，表示賴清德不要再演了，不要再躲在後面。

傅崐萁質疑，賴清德是民進黨主席，更是中華民國總統，如果民進黨所有黨公職動起來，到底是柯建銘是黨主席，還是賴清德是黨主席？到底現在的總統是柯建銘，還是賴清德？如果民進黨黨公職動起來，表示就是賴清德下令，才能讓民進黨所有部隊站出來。賴清德不演了，要用壓迫資源殘害在野民意，讓所有監督的聲音淹沒。

傅崐萁強調，國民黨絕對會承載民意，會堅持到底，不要受到壓迫而姑息養奸，不會像民進黨惡罷，堅守崗位。國民黨不懼任何壓迫，會秉持民意奮戰到底，不會像賴清德、柯建銘惡罷，謹守崗位，做好政策把關、福鄉利民的工作和人民託付。