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公平會主委李鎂續任人事案遭在野封殺 陳超明跑票支持
公平交易委員會4位委員任期將於月底屆滿，立法院今進行公平交易委員會人事同意權案投票表決。現任主委李鎂、現任委員洪財隆未獲通過而不得續任，現任委員陳志民、現任公平會服務業競爭處處長林慶堂獲全院同意通過。
不過，李鎂雖然未獲立院同意，但配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明，卻對李鎂投下同意票，成為在野唯一的一張跑票。
公平交易委員會4位委員任期於31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。
立法院今就公平會人事案行使同意權，國民黨、民進黨、民眾黨各自推派一人，監督投開票事實。國民黨由國民黨立委翁曉玲代表。民進黨由民進黨立委王義川代表。民眾黨由民眾黨立委黃珊珊代表。
李鎂以同意52票，不同意61票，無效0票，未獲通過。
陳志民以同意票113票，不同意0票，無效0票，獲通過。
洪財隆以同意51票，反對62票，無效0票，未獲通過。
林慶堂以同意113票，反對0票，棄權0票，獲通過。
韓國瑜不慎將翁曉玲唸成「饒慶鈴」，略微愣住，接著說「對不起，字簽得有點草。」
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