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公平會主委李鎂續任人事案遭在野封殺 陳超明跑票支持

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
現任公平交易委員會主委李鎂未獲立院過半同意通過，不得續任。圖／聯合報系資料照片
現任公平交易委員會主委李鎂未獲立院過半同意通過，不得續任。圖／聯合報系資料照片

公平交易委員會4位委員任期將於月底屆滿，立法院今進行公平交易委員會人事同意權案投票表決。現任主委李鎂、現任委員洪財隆未獲通過而不得續任，現任委員陳志民、現任公平會服務業競爭處處長林慶堂獲全院同意通過。

不過，李鎂雖然未獲立院同意，但配合國民黨團運作的無黨籍立委陳超明，卻對李鎂投下同意票，成為在野唯一的一張跑票。

公平交易委員會4位委員任期於31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

立法院今就公平會人事案行使同意權，國民黨、民進黨民眾黨各自推派一人，監督投開票事實。國民黨由國民黨立委翁曉玲代表。民進黨由民進黨立委王義川代表。民眾黨由民眾黨立委黃珊珊代表。

李鎂以同意52票，不同意61票，無效0票，未獲通過。

陳志民以同意票113票，不同意0票，無效0票，獲通過。

洪財隆以同意51票，反對62票，無效0票，未獲通過。

林慶堂以同意113票，反對0票，棄權0票，獲通過。

韓國瑜不慎將翁曉玲唸成「饒慶鈴」，略微愣住，接著說「對不起，字簽得有點草。」

公平會 國民黨 民眾黨 民進黨 陳超明

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