國防院民調／川普將上任 4成9受訪者反對晶圓廠赴美設廠

美國總統當選人川普即將就任，國防安全研究院今天公布最新民調，顯示有4成7民眾認為川普政府上台後，台美關係不會改變；仍有4成9受訪者認為美國會出兵協防台灣。不過雖然有4成7受訪者認為應該增加國防預算、2成7認為可增加對美軍購，但有4成9民眾反對晶圓廠赴美設廠。

根據國防院民調結果，有47%的受訪者認為川普政府上任後台美關係不會改變；24%認為可能變得較差；12%認為會變得較好。中研院政治所研究員吳文欽解讀，這顯示台灣民眾對台美關係的期待較為謹慎，部分民眾對川普個人風格的不確定性仍有所保留。

另外，民調顯示27%民眾支持透過「購買更多美國武器」作為回應川普關稅政策的首選；22%認為應鼓勵台灣企業赴美投資；另有17%偏好進口美國農產品。不過，有49%受訪者反對晶圓廠赴美設廠，僅有38%表示支持，支持者多為年輕族群、高學歷及民進黨支持者；反對者則集中於年長、低教育程度及國民黨支持者，吳文欽指出，這顯示民眾對台美高科技產業合作的認知與期待存在分歧。

民調同時指出，47%的受訪支持增加國防預算，37%認為應維持現狀，僅10%贊成減少。不過，國防院副研究員李冠成指出，支持增加的受訪者多傾向「微幅增加」，反映出民眾對於提高國防預算的期望以穩健為主。另外，有40%受訪者認為政府如果決定增加國防預算，應優先用於提升國軍人員素質；其次有27%受訪者認為應與美國合作研發國防科技。

國防院助理研究員方琮嬿說，有49%的受訪者相信美國在兩岸發生衝突時會出兵協防台灣，與過往調查結果相近，顯示民眾對美國安全承諾的信心並未出現變化。

這項調查以台灣年滿18歲以上民眾為對象，採電話訪問隨機抽樣方式進行，由政治大學選舉研究中心於今年1月3日至7日執行。調查共完成783份市話樣本與355份手機樣本，總計1138份。在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.91%。