韓國瑜祝賀川普團行程曝光 將拜會國會議員、兩大智庫

美國總統當選人川普1月20日就職，總統賴清德指派立法院長韓國瑜擔任團長，帶領朝野立委赴美慶賀，代表團行程曝光，韓國瑜18日出發前會先在桃園機場發表談話，此趟行程除了參加川普就職典禮外，還會參加僑胞、美國退伍軍團協會晚宴，並拜會聯邦參眾議員，以及華府「傳統基金會」兩大智庫。

美國總統當選人川普1月20日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團18日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

韓國瑜赴美團昨日與外交部討論行程，根據行程規劃，18日晚上，韓國瑜出訪前約下午4時將在桃園機場發表談話，接著搭機前往美國，19日會先抵達紐約再轉車到華府，晚間出席由僑界主辦的僑宴，約席開40桌。據了解，過去前行政院長游錫堃率團出席僑宴時席開約100桌，這次由於華府下雪，僑胞往返不便，因此桌數下降。

20日上午，韓國瑜將率訪美代表團出席川普就職典禮，傍晚與「美國退伍軍團協會」晚宴。21日則是拜會聯邦參眾議員，晚間由駐美代表處在雙橡園設僑宴。

代表團最後一天行程、22日上午，韓國瑜將拜訪華府兩大智庫，其中一個是「傳統基金會」，下午韓國瑜還會與美國華文媒體餐敘，晚間則搭車到紐約，23日凌晨搭機返國，結束訪美行程。