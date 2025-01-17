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美國印太戰略恐轉彎？學者：台灣獲跨黨派支持

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
川普就職典禮在即，美國接下來的印太戰略是否出現變數？有學者認為，「美國優先」的態度未必代表孤立主義（isolationism），並指出台灣在美國獲得跨黨派支持，川普若輕易改變對台立場恐引發反彈。（本報系資料照）
川普就職典禮在即，美國接下來的印太戰略是否出現變數？有學者認為，「美國優先」的態度未必代表孤立主義（isolationism），並指出台灣在美國獲得跨黨派支持，川普若輕易改變對台立場恐引發反彈。（本報系資料照）

川普就職典禮在即，美國接下來的印太戰略是否出現變數？有學者認為，「美國優先」的態度未必代表孤立主義（isolationism），並指出台灣在美國獲得跨黨派支持，川普若輕易改變對台立場恐引發反彈。

美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心（Sigur Center for Asian Study）16日以「美國政策與印太地區的未來」（The Future of U.S. Policy & Indo-Pacific）為題舉行座談會。

針對即將上台的川普政府，喬治華盛頓大學國際事務學系教授沙特（Robert Sutter）認為，川普秉持的美國優先未必代表孤立主義，尤其中國大陸是美國目前的競爭對手，許多支持美國優先的群眾，其對中態度都非常堅決。

沙特說，這些民眾支持美國優先，同時也非常關心提升美國與中國大陸競爭的能力。

沙特認為，拜登政府任內所打造的美日韓三邊夥伴關係最終能否維持下去，最後的決定權可能在日、韓身上，尤其南韓正面臨政治上的變動。

美國國安會負責朝鮮半島和蒙古的主任阿維塞斯（Drew Arveseth）認為，三邊合作的基礎已經建立，未來合作關係的緊密度可能上下浮動，但他不認為會走回頭路。

至於美國對台的態度有沒有可能發生變化？沙特認為，維護台海的安全獲得美國跨黨派的支持，若這樣的現況發生變化，對任何美國總統來說都是嚴重的問題。

沙特承認說，川普是不可預測的，但台灣的安全若被破壞，後果不可設想，川普也將面臨國內極大的反彈；沙特以美國總統拜登為例指出，拜登支持台灣的立場非常鮮明，卻沒有在國內收到任何批評。

沙特認為，川普一直以來都將其不確定性「武器化」，指川普曾在媒體訪問中承認，不願表達對台立場，川普認為如果輕易表態，將危及他的談判優勢。

另外，沙特也認為，川普上台後將面對許多國內問題，包括移民、通膨等，台灣或許不在川普的優先事項上；沙特認為，這反倒是一件好事，只要川普將注意力放在其他地方，美國對台政策的變數就愈少。

台美關係 川普 拜登 美國

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