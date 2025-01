美國印太戰略恐轉彎？學者：台灣獲跨黨派支持

川普就職典禮在即,美國接下來的印太戰略是否出現變數?有學者認為,「美國優先」的態度未必代表孤立主義(isolationism),並指出台灣在美國獲得跨黨派支持,川普若輕易改變對台立場恐引發反彈。

美國喬治華盛頓大學席格爾亞洲研究中心(Sigur Center for Asian Study)16日以「美國政策與印太地區的未來」(The Future of U.S. Policy & Indo-Pacific)為題舉行座談會。

針對即將上台的川普政府,喬治華盛頓大學國際事務學系教授沙特(Robert Sutter)認為,川普秉持的美國優先未必代表孤立主義,尤其中國大陸是美國目前的競爭對手,許多支持美國優先的群眾,其對中態度都非常堅決。

沙特說,這些民眾支持美國優先,同時也非常關心提升美國與中國大陸競爭的能力。

沙特認為,拜登政府任內所打造的美日韓三邊夥伴關係最終能否維持下去,最後的決定權可能在日、韓身上,尤其南韓正面臨政治上的變動。

美國國安會負責朝鮮半島和蒙古的主任阿維塞斯(Drew Arveseth)認為,三邊合作的基礎已經建立,未來合作關係的緊密度可能上下浮動,但他不認為會走回頭路。

至於美國對台的態度有沒有可能發生變化?沙特認為,維護台海的安全獲得美國跨黨派的支持,若這樣的現況發生變化,對任何美國總統來說都是嚴重的問題。

沙特承認說,川普是不可預測的,但台灣的安全若被破壞,後果不可設想,川普也將面臨國內極大的反彈;沙特以美國總統拜登為例指出,拜登支持台灣的立場非常鮮明,卻沒有在國內收到任何批評。

沙特認為,川普一直以來都將其不確定性「武器化」,指川普曾在媒體訪問中承認,不願表達對台立場,川普認為如果輕易表態,將危及他的談判優勢。

另外,沙特也認為,川普上台後將面對許多國內問題,包括移民、通膨等,台灣或許不在川普的優先事項上;沙特認為,這反倒是一件好事,只要川普將注意力放在其他地方,美國對台政策的變數就愈少。