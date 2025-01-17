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影／大港開唱遭藍營刪1億預算 陳其邁喊遺憾：不尊重年輕人
國民黨立委陳超明提案，因客家委員會補助知名音樂祭「大港開唱」，對是否達到推廣客家文化藝術等目的有疑義，因而凍結「客家藝文發展計畫」1億元預算；高雄市長陳其邁今日再度強調非常遺憾，大港開唱過去有許多客級歌手參與，不應該因為政治因素，刪減多元音樂文化展演活動預算。
「我覺得非常遺憾！」陳其邁表示，大港開唱過去幾年有非常多客家籍歌手參與演出，讓更多年輕人了解多元的音樂文化，彼此尊重、包容，不應該把這類音樂季等文化展演活動變成政治祭旗，隨意刪砍預算，對年輕人來說非常不尊重，這已具有懲罰意味，真的非常要不得，希望立法院在審酌預算時不要有太多政治考量。
陳其邁說，希望各地原住民、客家族群等音樂型態都應該能自由地展演，也保障其言論自由。
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