指強索全聯3億 民眾黨團對公平會李鎂、洪財隆人事投不同意

公平交易委員會4位委員任期將於月底屆滿，立法院今進行公平交易委員會人事同意權案投票表決。民眾黨立院黨團總召黃國昌今說，現任主委李鎂放任委員洪財隆向業者強索3億元不樂之捐，還指定用途包括自身所愛好棋藝，因此黨團會議決議將否決李鎂及洪財隆，團進團出。

公平交易委員會4位委員任期將於今年1月31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

民眾黨團今上午開時事記者會，黃國昌表示針對公平交易委員會人事同意權投票，經過黨團會議決議，將否決李鎂及洪財隆，另外兩位則將同意，因為今年他接到檢舉後靜靜展開調查，發現2022年7月公平會審議攸關廣大消費者權益的全聯併購大潤發案時，洪竟直接在審議會上對業者要求，全聯3年內每年要捐款三億，才會投贊成票，還指定用途包括棋藝，「事後全聯果真每年捐數百萬元給洪財隆經常參與活動的西洋棋協會，滿足洪大委員的索討。」

「這不是權力的濫用，什麼才是？」黃國昌說，洪財隆的劣行，不僅違反「不當聯結禁止原則」，更是明顯的濫權妄為，「濫權強索的公平會委員、縱容附和的公平會主委」，他兩周前在立法院審查正副主委被提名人時，分別詢問看法，副主委被提名人陳志民展現道德勇氣，表示審查當下有提醒應要注意不當聯結禁止原則。

黃國昌說，反倒是身為主委的李鎂，非但沒有在會議上制止洪財隆，還縱容自家委員幹出此等醜事，面對他的詢問更是支吾其詞，連個基本立場都沒有，顯然已不適任由其繼續領導公平會。因此將對二人投下反對票，「團進團出」。

黃國昌強調，至於行政院為何執意提名洪財隆這樣不適任的人選，是對其濫權不以為意，還是忌憚背後的政治靠山，請行政院長卓榮泰給社會大眾一個交代。