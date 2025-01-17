快訊

韓國瑜祝賀川普團行程曝光 將拜會國會議員、兩大智庫

華航董座謝世謙猝逝！女兒是天團成員 泣吐最後一面

昨夜執行黃麟凱死刑 法務部長鄭銘謙：非常嚴謹審慎實現正義

聽新聞
0:00 / 0:00

指強索全聯3億 民眾黨團對公平會李鎂、洪財隆人事投不同意

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨團今上午開時事記者會，黃國昌表示針對公平交易委員會人事同意權投票，經過黨團會議決議，將否決李鎂及洪財隆。記者張曼蘋／攝影
民眾黨團今上午開時事記者會，黃國昌表示針對公平交易委員會人事同意權投票，經過黨團會議決議，將否決李鎂及洪財隆。記者張曼蘋／攝影

公平交易委員會4位委員任期將於月底屆滿，立法院今進行公平交易委員會人事同意權案投票表決。民眾黨立院黨團總召黃國昌今說，現任主委李鎂放任委員洪財隆向業者強索3億元不樂之捐，還指定用途包括自身所愛好棋藝，因此黨團會議決議將否決李鎂及洪財隆，團進團出。

公平交易委員會4位委員任期將於今年1月31日屆滿，行政院去年10月30日提名現任主委李鎂、副主委陳志民、委員洪財隆續任，以及現任公平會服務業競爭處處長林慶堂為新任委員，名單函送立法院審查。

民眾黨團今上午開時事記者會，黃國昌表示針對公平交易委員會人事同意權投票，經過黨團會議決議，將否決李鎂及洪財隆，另外兩位則將同意，因為今年他接到檢舉後靜靜展開調查，發現2022年7月公平會審議攸關廣大消費者權益的全聯併購大潤發案時，洪竟直接在審議會上對業者要求，全聯3年內每年要捐款三億，才會投贊成票，還指定用途包括棋藝，「事後全聯果真每年捐數百萬元給洪財隆經常參與活動的西洋棋協會，滿足洪大委員的索討。」

「這不是權力的濫用，什麼才是？」黃國昌說，洪財隆的劣行，不僅違反「不當聯結禁止原則」，更是明顯的濫權妄為，「濫權強索的公平會委員、縱容附和的公平會主委」，他兩周前在立法院審查正副主委被提名人時，分別詢問看法，副主委被提名人陳志民展現道德勇氣，表示審查當下有提醒應要注意不當聯結禁止原則。

黃國昌說，反倒是身為主委的李鎂，非但沒有在會議上制止洪財隆，還縱容自家委員幹出此等醜事，面對他的詢問更是支吾其詞，連個基本立場都沒有，顯然已不適任由其繼續領導公平會。因此將對二人投下反對票，「團進團出」。

黃國昌強調，至於行政院為何執意提名洪財隆這樣不適任的人選，是對其濫權不以為意，還是忌憚背後的政治靠山，請行政院長卓榮泰給社會大眾一個交代。

公平會 民眾黨 濫權 行政院 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌提案刪「提升軌道結構安全」 台鐵：未浮列、懇請立法院支持

卓榮泰指大刪總預算致國力弱化 黃國昌嗆「一步都不會讓」

影／蔡英文做得到賴清德辦不到？ 黃國昌批政府無能只會造謠

挨批抹煞司法專業 黃國昌：「賴清德能你不能」 不可恥？

相關新聞

呼應陸兩岸觀光三訴求…馬英九：政府無能惡果 不能轉嫁百姓

大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。前總統馬英九表示對此高度肯定。馬英九也說，國內旅行社經營大陸旅遊業務占市場四成...

指強索全聯3億 民眾黨團對公平會李鎂、洪財隆人事投不同意

公平交易委員會4位委員任期將於月底屆滿，立法院今進行公平交易委員會人事同意權案投票表決。民眾黨立院黨團總召黃國昌今說，現...

韓國瑜祝賀川普團行程曝光 將拜會國會議員、兩大智庫

美國總統當選人川普1月20日就職，總統賴清德指派立法院長韓國瑜擔任團長，帶領朝野立委赴美慶賀，代表團行程曝光，韓國瑜18...

國防院民調／川普將上任 4成9受訪者反對晶圓廠赴美設廠

美國總統當選人川普即將就任，國防安全研究院今天公布最新民調，顯示有4成7民眾認為川普政府上台後，台美關係不會改變；仍有4...

執行死刑為大法官提名鋪排？吳思瑤：依法行政不需無限上綱

死刑犯黃麟凱族天在台北看守所刑場伏法，在野黨質疑是為了接下來大法官人事案鋪排。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，執行死...

影／賴政府首次槍決死刑犯 侯友宜表態辦案多年能理解

賴清德總統上任後，昨晚首度對死刑犯黃麟凱執行槍決，新北市長侯友宜今在鶯歌視察滯洪池工程，對此表示自己當警察辦案多年，完全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。