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呼應陸兩岸觀光三訴求…馬英九：政府無能惡果 不能轉嫁百姓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片

大陸將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。前總統馬英九表示對此高度肯定。馬英九也說，國內旅行社經營大陸旅遊業務占市場四成以上，他鄭重建議，政府應盡速解除對陸旅遊警戒與「禁團令」，並恢復疫情前的直航點，不能將政府沒能力處理兩岸關係的政治惡果，轉嫁給台灣老百姓。

馬英九今在臉書貼文表示，看到報導，大陸方面將於近期恢復福建、上海居民赴台團遊，進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。他對此高度肯定，認為這符合兩岸人民的利益與福祉，對熱烈渴望兩岸交流的台灣民眾，以及從疫情以來就一直很辛苦的旅遊業朋友，都是一個非常重要的正面訊息。

馬英九說，他多次強調，唯有兩岸民間加強交流，讓兩岸的民眾直接接觸，才能增進彼此了解，有效降低誤解與敵意。他樂見大陸方面主動踏出這一步。去年12月17日，上海市副市長華源來台北參加「雙城論壇」，宣布上海將開放居民赴台旅遊後，隔天他帶「大九學堂」的學生們到上海市轉機哈爾濱，也與華源碰面，當面表達肯定與支持這項重要的宣布。

馬英九說，事實上，去年陸委會提升赴陸港澳旅遊警示為「橙色」，建議民眾避免非必要赴陸港澳旅行，以及禁止觀光團赴陸的「禁團令」，就非常沒有必要。國內約有四千多家旅行社，其中大多數都有經營大陸旅遊業務，占市場四成以上，攸關旅遊業者生計。他鄭重建議，政府應盡速解除對陸旅遊警戒與「禁團令」，並恢復疫情前的直航點，這也是對大陸方面恢復福建、上海居民來台旅遊的善意回應，也符合賴總統常說兩岸民間要健康有序的交流。

馬英九相信，這是過去一年來，台灣民間各界努力的成果。「馬英九基金會」去年數次率台灣青年學子訪問團赴陸參訪，也邀請包括奧運金牌得主馬龍、楊倩等大陸高校師生訪問團來台，受到台灣民眾熱烈歡迎；大陸民眾透過媒體對陸生團的關注報導，也感受到台灣民眾的熱情和善良。就是這樣涓滴累積兩岸民眾相互的善意與情誼，對兩岸未來和平發展至關重要。今年「馬英九基金會」也會持續率領台灣青年學子赴陸參訪，並邀請大陸各領域訪問團來台，為兩岸和平穩定貢獻心力。

最後，他要再次呼籲賴清德總統與民進黨政府，站在台灣老百姓的角度與利益，審慎處理兩岸關係。不能將政府沒有能力處理兩岸關係的政治惡果，轉嫁給台灣老百姓，阻撓兩岸民間交流的機會。他要為台灣的觀光業者，以及廣大希望兩岸和平交流的民眾請命，請賴政府用開放代替對抗，讓兩岸關係重新回到和平發展的正軌。

上海 陸客 馬英九

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