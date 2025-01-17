邱垂正日經專訪：北京必須停止迴避與賴政府對話

「日經亞洲」今天報導，大陸委員會主任委員邱垂正在專訪中警告，政府「不會容許」北京單單僅與在野政治人物積極接觸，同時又拒絕與總統賴清德民選政府對話。

邱垂正告訴「日經亞洲」（Nikkei Asia），台灣無法對他所謂北京力圖製造政治分裂的行動視而不見。他說，「至於來訪的（中國）國務院台灣事務辦公室人員，我們不會像過去那樣允許他們入境」，並表態這類訪客必須願意「在平等尊嚴基礎上」與賴政府官員會面。

他也強調，去年6月中國共產黨對台拋出「懲獨22條」後，「我們政府最關心的是我們公民在大陸的人身安全」。

邱垂正指控北京不公平地將民主進步黨政府描繪為挑釁和不講理，並說「我們溝通和對話的大門始終敞開。是中國堅持任何接觸都要設前提，也就是我們必須認同『一個中國』概念」。

美國總統當選人川普將於本月20日宣誓就職，再度入主白宮。邱垂正重申，台灣致力於與華府等夥伴合作捍衛主權與維持兩岸現狀。

一名親近川普和美國共和黨的消息人士表示，邱垂正有關中國官員來訪的立場被視為合情合理，還說在美國，「我們在聯邦層級掌控所有即將到來的外交訪問」。

捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（EuropeanValues Center for Security Policy）主任楊雅嚳（JakubJanda）告訴日經亞洲，只要北京「拒絕與台灣官方正式代表溝通，台灣官方拒絕他們入境完全沒問題。這項原則事實上類似於歐洲或美國規範外交互動的規定，即迫使外國申報他們在一國境內的交流活動」。