執行死刑為大法官提名鋪排？吳思瑤：依法行政不需無限上綱

死刑犯黃麟凱族天在台北看守所刑場伏法，在野黨質疑是為了接下來大法官人事案鋪排。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，執行死刑必須符合犯行是最嚴重之犯罪，且要符合最嚴密、正當法律程序，在法律要件完備後，都尊重相關單位判斷，不需要無限上綱或臆測政治動機、目的。

吳思瑤指出，這件事是法律層面，和政治何干？不要硬扯到政治議題，在野黨立委過去也非常關心死刑議題，大家對法治國家依法行政作為，應該都能接受且肯認，這就是國家該做的事情。

吳思瑤表示，大法官解釋去年剛出爐，依據最新解釋，死刑執行被限制更多的要件，也需要有更多嚴謹的法律程序，在法治國家，沒有人可以站在憲法對立面，必須在維護社會治安、防制犯罪、懲治罪犯等，但也要符合人權國家必要程序和作為。