撇財劃法修法圖利地方 林祖嘉：對地方仍不公平

國發會前主委林祖嘉今日表示，目前中央和地方財務分配為7成5比2成5，現修法後調為6成5比3成5，稍有公平，但還是連凍省前的6成比4成都不如。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請林祖嘉討論財劃法爭議。

林祖嘉說，凍省後財劃法一直都沒修，現在比例為中央7成5、地方2成5，導致財務分配不公平，要看中央臉色才能拿到錢，財劃法修法就是希望中央地方財務劃分更公平，重新回到凍省前的6比4。以去年中央預算3.5兆來看，1成5分出來是5200億。藍白討論後決議3735億給地方，比例大約6成5比3成5，稍有公平但還沒回到凍省的時候。

林祖嘉強調，過去陳水扁、馬英九、蔡英文時代都希望調整財務分配。中央跟地方財務分配有三種，包括統籌分配款、一般補助款、計畫性補助款。後二者是中央愛給誰就給誰，統籌分配款則是依照公式劃分，立院財劃法的修法就是針對統籌分配款，會讓全台22個縣市的分配都增加。如以比例來看，地方增加的比例都超過六都。

林祖嘉進一步解釋，3735億看似很多，但2024年中央政府超徵稅收達5千多億，扣掉3千多億還剩1千多億，綠營說健保、租屋補助會被砍都只是藉口。而細數過去幾年超徵，每年平均都有4千多億，如此劃分根本不是問題。

針對近期警消退休金調整一事，林祖嘉表示，當初年改修改理由不是財政問題，而是世代不同平問題，認為軍公教退休拿太多需要降下來。但事實上，當時計算把所有軍公教砍掉一年僅省200多億，跟中央超徵的5千多億比起來根本不成問題。這次把警消退休金拉回到80%，一年也只需要30億。

林祖嘉續指，過去20年薪資年漲幅大約1%多，消費者物價指數也大約1%；但過5五年，每年通膨都有近2、3%，五年就高達10%，而最低薪資上漲都不及，導致實質購買力被吃掉，尤其食物跟消費必需品漲幅更大，民眾非常有感，未來不只是軍公教的退休金，勞工退休金也會受影響。

針對近日中研院聲明勿刪預算，陳學聖批，審查預算只是過場而非終場，審預算時都是先喊價然後落地協商，如國會對部分政策有疑惑，就會先以刪預算為由來談，建立協調空間。就算協調沒有成，接下來也有院長協商，還有最後總協調。綠營現在用審預算的過場當終場來恐嚇，非常不可取，是被假新聞誤導。

何志勇說，財劃法調整完後，絕大多數縣市自有財源都會高於50%，大幅減輕縣市財政負擔。尤其新竹縣市居民繳稅多，修法前卻沒有相應分配，在地民眾感到非常不公平。雖然全台各縣市分配增加，但縣市首長首要之務應拿去做利民政策，而不是煙火式的政績，不要讓好意沒有獲得價值。