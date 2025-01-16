黨產會追徵7.8億敗訴確定 國民黨：感謝最高行還公道

黨產會認定大孝大樓是國民黨不當取得的財產，追徵7.8億餘元，國民黨不服提行政訴訟，最高行政法院判撤銷處分確定。國民黨今天表示，感謝最高行政法院中立並公正的審理結果，還給國民黨一個公道，證明黨產會就是為了追殺國民黨而成立的行政機關。

國民黨經上訴，最高行政法院廢棄原判決、發回更審，台北高等行政法院更一審去年8月15日判撤銷黨產會處分。黨產會上訴，最高行政法院駁回確定。

國民黨副發言人譚仲彣表示，黨產會對大孝大樓的行政處分，僅開過聽證程序，並用聽證程序作為追徵國民黨7.8億元的依據。這樣的行政程序，不只法條適用顯有違誤，黨產會更無法證明國民黨是以「無償」或「顯不相當之對價方式取得」就暴力的推定其為不當取得而追徵。

國民黨表示，黨產會口口聲聲主張「建立政黨公平競爭環境，健全民主政治，以落實轉型正義」，卻在毫無具體事證、於法不合的狀況下違法進行追徵，淪為執政黨打手，不但不是民主國家常態，更是假轉型正義之名，行政治追殺之實。