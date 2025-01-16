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全國村里長代表盼提高慰勞金 內政部：需各地政府共識

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳（前排左四）接見全國村里長聯誼總會之村里長代表共16人。圖／內政部提供
內政部長劉世芳（前排左四）接見全國村里長聯誼總會之村里長代表共16人。圖／內政部提供

全國村里長聯誼總會代表共16人今赴內政部向部長劉世芳陳情，提出盼提高慰勞金額度等訴求。內政部長劉世芳表示，相關訴求涉及村里長權益制度的全國一致性問題，也涉及增加地方財政負擔，需要各地方政府及社會各界有共識。

內政部表示，村里長站在第一線為民眾解決大小事，在政府施政上扮演重要角色，有關村里長權益問題向來都相當重視，例如已將撥款發放村里長春節期間1.5個月事務補助費，讓村里長跟軍公教人員在17日發放年終獎金時間同步領取；另外內政部開辦全國村里長保額1千萬元團保，協助村里長簡便投保，提升人身安全保障，以實際行動肯定村里長的付出與辛勞。

內政部說明，依「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條之1規定，村里長任職滿6屆且年滿65歲者，應給予慰勞金及表揚，其額度及支給辦法是由內政部訂定。

內政部表示，因為該項費用依法是由地方政府負擔，內政部已在去年9月23日邀集相關機關及各地方政府開會研商，並就慰勞金之具體額度，徵詢地方政府意見凝聚共識後，研擬辦法草案，將會持續聆聽各界意見審慎考量。

內政部 劉世芳

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