全國村里長赴內政部陳情 要求資深退職獎勵金額度180萬

內政部日前表示，春節期間發給全國村里長1.5個月事務補助費，每位村里長可領7.5萬元，並於17日發放年終獎金同步領取。不過，全國村里長聯誼總會數十人今赴內政部，其中要求6屆滿65歲村里長退職獎勵金額度改為180萬、比照其他各級民選公職人員，編列村、里長出國考察費。

全國村里長聯誼總會長楊鑫坤今下午偕同各縣市村里長，赴內政部欲拜會部長劉世芳，盼爭取應適時修訂不符時宜的「地方制度法」、「地方民意代表費用支給及村、里長事務補助費補助條例」，以利村、里辦公處更有效率執行政府政策。不過原定劉世芳將與內政部次長吳堂安等人一同聆聽，但劉世芳時間一到，卻是先現身另一場部務會報會後記者會，由吳堂安聽里長們的需求。

楊鑫坤表示，目前管轄村、里長、村里辦公處的地方制度法、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例，隨時空背景轉換，社會多元進步，很多法條內容卻無法與時俱進跟上時代，讓第一線村、里長在為中央與地方政府執行工作上欠缺資源、綁手綁腳窒礙難行，主管機關應適時檢討修訂符合時宜的法令，讓一線可更有效率作為政府與人民之間的橋樑。

全國村里長聯誼總會今提出六點訴求，其中包括6屆滿65歲村里長退職獎勵金額度編列，應秉持公平正義原則編列，依公務人員退休基數計算為參考值，6屆為24年，以1年基數為1.5計算、24年為36，「36乘以一個月5萬元為180萬」；離島地區村、里事務補助費比照原住民族地區增加20%，各縣市輻員遼闊的村、里，如台中、東勢、和平等，也應比照增加20%。