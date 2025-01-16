【重磅快評】賴清德的和解咖啡金句，把鄭成功變反派？

賴清德總統今天接見立法院長韓國瑜率領的川普就職慶賀團，期許朝野團結拚外交，未來團結為台灣打拚。事前賴清德稱邀韓國瑜喝和解咖啡，國民黨則擔心賴清德兩手策略；不過今天的接見行禮如儀，倒是賴清德致辭時提到「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」和「團結真有力」兩句話，受到較多矚目。

賴清德的談話以「團結」為主軸，並引用兩個與台灣歷史相關的金句來強調團結。賴清德說，在複雜多變的國際新局、國家面臨艱難挑戰之下，他要強調，在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去；最重要的就是「團結」，他期盼台灣能夠團結，「團結真有力」。

「團結真有力」是蔣渭水名言，各界耳熟能詳。不過，賴清德的引用，聽在正被民進黨威脅「雙罷」的韓國瑜和國民黨立委耳裡，有點諷刺。至於在民眾黨和柯文哲聽來，可能更覺刺耳；民眾黨黨名正是受到百年前蔣渭水等創立「台灣民眾黨」的啟發，而自比蔣渭水的柯文哲則正遭司法武器徹底追殺。

賴清德提到「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，也引起注意。總統府會後說明這是台灣漫畫家李隆杰作品《1661國姓來襲》的金句，賴清德去年跟韓國瑜一起出席雙十光雕展時，對這句台詞印象深刻，認為可以詮釋台灣目前的處境，所以這次邀韓國瑜喝和解咖啡時，特別引用這一句。

賴清德記得並刻意引用和韓國瑜曾有交集的創作展覽金句，可以看出賴清德的確用心。不過，當賴清德要韓國瑜與民進黨立院黨團總召柯建銘多喝咖啡時，許多人都納悶，到底柯建銘有什麼放不下的仇恨，天天搞「雙罷」，甚至不惜遲滯總預算協商議程？

另外，當賴清德怎麼看待李隆杰的《1661國姓來襲》？或者說，賴清德怎麼看待《1661國姓來襲》中的反派角色鄭成功？

「開萬古得未曾有之奇，洪荒留此山川，作遺民世界；極一生無可如何之遇，缺憾還諸天地，是創格完人。」這是清朝欽差大臣沈葆楨，為反清的鄭成功建祠（台南延平郡王祠）所題。但這個「創格完人」，在《1661國姓來襲》裡被徹底顚覆，變成戴著神秘面具的殘暴反派角色。

書名「國姓來襲」，顯示作者採用荷蘭人的敘事觀點看待鄭成功來犯；在荷蘭人眼裡，鄭成功就是個反派。漫畫站在荷蘭據台末代長官揆一的視角，描繪鄭、荷的終極對決。戰爭結束，雙方同意在締和條約寫上：「雙方必須忘掉所有仇恨。因為，在福爾摩沙，沒有什麼仇恨無法放下。」

荷蘭人結束在福爾摩沙的統治。不過，歷史並沒有結束，漫畫最後還把反清復明的鄭成功，連結上反攻復國的蔣介石；而蔣介石就戴著與鄭成功一樣的神秘面具。

李隆杰曾在受訪時表示是基於喜歡鄭成功，所以才畫他。把鄭成功畫成反派，並不是想要抹黑或醜化他，有時候用壞人的方式來描繪才能得到最大的魅力；而採用荷蘭人觀點，以反派角色詮釋鄭成功，對年輕人而言，比較有趣，也有利行銷。

李隆杰成功創作《1661國姓來襲》，但「國姓來襲」重寫的台灣史，賴清德怎麼讀？賴清德就職演說提到「1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端」，抱持著荷蘭殖民史觀。但賴清德的荷蘭史觀，可不只是有趣或行銷而已。