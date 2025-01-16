八炯拍片揪台籍買辦、擁陸身分證民眾 劉世芳：1人戶籍被取消

網紅「八炯」與「閩南狼」推出大陸統戰紀錄片，影片中揭露代辦身分證者為台籍買辦林金城，另一名蘇士恩也在影片秀出中國身分證，遭內政部要求10天內出面說明，若沒出現就會被廢止台灣身分證。內政部長劉世芳今說，礙於個資保護關係，只能講看起來已有一個人的戶籍被取消。

劉世芳月初時表示，內政部已經查出影片內兩名人士的身份資料，一位姓蘇、一位姓林，戶籍分別是台中市及金門縣，會按照相關規定請兩人在10日說明，同時也會給予申訴機會。

劉世芳今被問及後續，她說，因為個資保護關係，只能講看起來已經有一個人的戶籍被取消；另外一個人可能是寄過去是以雙掛號為主，文書送達上有一點瑕疵，所以把時間延長，但還是有截止日期，要看何時開始算。

劉世芳補充，目前正在查察人數有12人左右，也包含被取消戶籍的人，將按照寄發出去的時間開始往後回溯。