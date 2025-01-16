聽新聞
0:00 / 0:00
八炯拍片揪台籍買辦、擁陸身分證民眾 劉世芳：1人戶籍被取消
網紅「八炯」與「閩南狼」推出大陸統戰紀錄片，影片中揭露代辦身分證者為台籍買辦林金城，另一名蘇士恩也在影片秀出中國身分證，遭內政部要求10天內出面說明，若沒出現就會被廢止台灣身分證。內政部長劉世芳今說，礙於個資保護關係，只能講看起來已有一個人的戶籍被取消。
劉世芳月初時表示，內政部已經查出影片內兩名人士的身份資料，一位姓蘇、一位姓林，戶籍分別是台中市及金門縣，會按照相關規定請兩人在10日說明，同時也會給予申訴機會。
劉世芳今被問及後續，她說，因為個資保護關係，只能講看起來已經有一個人的戶籍被取消；另外一個人可能是寄過去是以雙掛號為主，文書送達上有一點瑕疵，所以把時間延長，但還是有截止日期，要看何時開始算。
劉世芳補充，目前正在查察人數有12人左右，也包含被取消戶籍的人，將按照寄發出去的時間開始往後回溯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言