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賴清德總統提福爾摩沙 歷史學者：誤解、遐想與編造

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統1月16日接見立法院長韓國瑜時表示：「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」。這句話的意思很好，呼籲團結，其實是漫畫《1661國姓來襲》裡的句子。不過針對福爾摩沙的稱呼，歷史學者表示，用福爾摩沙稱呼臺灣是「誤解、遐想與編造」。

中研院兼任研究員翁佳音與黃驗合著的《解碼臺灣史1550-1720》指出：「徵諸16-17世紀西方文獻，葡萄牙人講到Formosa，多半是指臺灣島北方的一個島嶼，並無『葡萄牙人驚嘆美麗之島』的文獻依據，追根究柢，此說是後來的誤解、遐想與編造，逐漸訛傳成為定說、成為講述臺灣信史源流的一個標準化開場白。」

臺灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚在《穿越臺灣趣歷史》也指出，葡萄牙人一開始所稱的Formosa，不是指臺灣，而是更北的島嶼。最早稱臺灣是福爾摩沙的應該是西班牙人，時為西元1580年。直到西元1624年，荷蘭人來臺也沿用此稱呼，福爾摩沙一詞才廣為人知。不過用福爾摩沙來稱呼臺灣，但是深層來看，這反映的其實就是對自我認同的欠缺自信，因此才引用外人的稱呼。

賴祥蔚教授在書中提到，就算真的有這麼一位葡萄牙水手，曾經喊過一聲福爾摩沙，為什麼臺灣人就要因此改變對自己家鄉的稱呼？難道千千萬萬臺灣先民對於我們寶島的稱呼，竟然比不上一位完全不知道是誰的不重要外國水手嗎？為什麼要讓不重要的人來為臺灣決定名稱呢？更何況，荷蘭只是把臺灣當成殖民地，我們為什麼要用殖民者的稱呼呢？

《穿越臺灣趣歷史》指出，臺灣名稱的由來，說法不少，目前最為可信的考據，是源自於原住民西拉雅族的「臺窩灣社」（西拉雅語）。臺窩灣社的位置，大概是現在臺南的安平一帶。荷蘭人來了之後，誤以為這個稱呼就是安平的地名，因以稱之，此稱呼就漸漸演變成先民最常用的臺灣稱呼，而且早在明朝就出現在官方的文書記載之中，遠遠早於歷史根據不太真實的福爾摩沙之稱。不論是從歷史、當代、先民、以及原住民的各種角度來看，「臺灣」都是最好的稱呼。

賴祥蔚特別引述奧斯卡最佳電影《月光下的藍色男孩》主角說的一句話：「你必須決定自己是誰，別讓不重要的人為你決定。」因為臺灣就是臺灣，不必改用福爾摩沙，不必靠外人來張顯自己。我們可以決定自己是誰，別讓不相干的人決定。

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原住民 荷蘭 葡萄牙

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