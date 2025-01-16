在台申辦中國身分證 蔡明彥：掌握新北等4地

網紅揭露台灣人領有中國身分證引發關注，且在台灣就可以申辦。國安局長蔡明彥表示，掌握新北、台中、雲林、高雄等地都有案例，目前掌握十餘案民眾申辦中國身分證，有掌握的案例都已經移送內政部處理。

立法院外交及國防委員會今天邀請蔡明彥、國防部長顧立雄，陸委會等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷質詢時，指出網紅八炯拍攝的「中國統戰紀錄片」指出在新北、台中就可以辦中國身分證，詢問蔡明彥是否已經掌握，以及查處情況。

蔡明彥表示，都有掌握，除了新北、台中，還有雲林與高雄，掌握情資之後會做確認，待相關蒐證完整後會通報檢調，目前案情看起來主要都還是以台灣人為主，有些人甚至在網路上推宣申辦中國證件的宣傳活動，有些有可能觸法，而國安局針對中共在台灣的異常、違法活動都有掌握。

洪孟楷質疑，國安局難道是等網紅拍片揭露之後才清查。

蔡明彥表示，以情報單位來說，有情資要做詳細確認，情資非常的多，一旦有確認情資，還要送到檢調單位。

至於「中國統戰紀錄片」內，中間人稱已有近20幾萬台灣人領有中國身分證；蔡明彥說，20萬人領有中國身分證的說法太誇張，國安局掌握的有十幾案，調查局也有掌握一些案例，國安局和調查局都有通報相關單位處理。

國民黨立委徐巧芯質詢時質疑，陸軍53工兵群工兵支援營裝備連輔導長林姓中尉去年12月19日在播放莒光園地時，先播放八炯拍攝的「中國統戰紀錄片」，並對官兵表示國民黨與民眾黨就是與中共有瓜葛，質疑林姓輔導長此舉並未保持政治中立，且不應該把社會上的政治意識形態帶到軍中。

顧立雄表示，根據「國防法」國軍要維持政治中立，但他現在才聽到徐巧芯所說的案例，必須要確切瞭解整個脈絡，才有辦法完整回答。