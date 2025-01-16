賴總統會韓國瑜提「福爾摩沙」 背後藏深意

賴清德總統今接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團時表示，「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去」。據了解，賴總統這段談話是出自漫畫家李隆杰作品「1661國姓來襲」，賴總統去年與韓國瑜一起出席雙十國慶總統府光雕展時，就對這句台詞展演印象深刻。

賴總統接見韓國瑜在公開致詞時表示，在複雜多變的國際新局中，在國家面臨艱難的挑戰下，他要特別強調，「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去，目前最重要的就是團結」，因此他非常期待，台灣能夠團結，團結真有力。

賴總統談話全文訴諸「團結」，而「在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下」，出自台灣漫畫家李隆杰作品「1661國姓來襲」。

據了解，賴總統引用這段話背後寓意，在於台灣社會政治光譜的分布雖然極為多元，但走向世界的我們，「都是來自同一個國家」，為化解歧異，更需要彼此理解對話，猶如今日「不分黨派，齊聚於此」一般，同時也呼應去年雙十國慶致詞當中的團結訴求。

其次，賴總統引用蔣渭水醫師名言「團結真有力」，強調唯有團結的民主台灣，才能自信走向世界，與世界進行交流。

第三，賴總統透過贈送暖暖包、保溫品等紀念品，隱喻「團結」意象。暖暖包象徵「帶著台灣的熱情前往」，保溫瓶則是「將朝野合作的溫暖保溫帶回」，至於這如何做到，賴清德在現場談話時表示，需要「借重韓院長的智慧」，相信韓國瑜以國會議長之姿領軍赴美，能作為朝野合作的最佳示範，也要保溫帶回台灣，在國外「團結拚外交」，在國內也要為「台灣的未來團結打拚」。