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國民黨：賴總統應把握契機 把融洽氣氛延伸到立院

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台總統賴清德15日在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，圖為今年元旦總統府前升旗典禮。 圖／聯合報系資料照片
台總統賴清德15日在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，圖為今年元旦總統府前升旗典禮。 圖／聯合報系資料照片

賴清德總統今早接見立法院韓國瑜率領的朝野立委訪美團。國民黨表示，賴總統應把握契機，把融洽的氣氛延伸到立法院，否則恐怕今天和解咖啡的融洽氣氛，只會是一閃而過的善意。

國民黨表示，跨黨派組團出席美國總統就職典禮，是彰顯國家對美國這個最重要友邦的重視，所有的代表團成員更是代表國家，為國家效力，國民黨給不分黨派代表團最高的祝福，預祝行程圓滿，成果豐碩。

國民黨表示，總統接見代表團展現國家團結的時刻。賴總統應該把握契機，把這樣的融洽的氣氛延伸到立法院，停止無止盡的攻擊抹黑、停止窮盡一切的憲政救濟，更要放棄全面罷免的惡意操作。

國民黨呼籲，讓國會運作回歸正軌，透過協商、表決來決定國家的發展方向，否則恐怕今天和解咖啡的融洽氣氛，只會是一閃而過的善意，無法累積，成為國家進步的動能。

國民黨 川普 立法院 美國 賴清德 韓國瑜

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