遭連番指控黑熊學院將提告 藍委：仍會嚴格審查預算

國民黨立委日前指控黑熊學院從事政治活動，卻在衛福部公益平台勸募，涉嫌違反公益勸募條例，黑熊學院今天表示，國民黨立委躲在國會言論保護傘下，做子虛烏有的指控，是可忍孰不可忍，黑熊學院近日將正式提告。

對此，國民黨立委林沛祥受訪回應，黑熊學院一天到晚拿政府補助做一些奇怪又具有意識型態的事情，黑熊學院可以做，卻不能給別人踢爆評論，「只准自己放火，不准別人點燈嗎？」何時黑熊學院變這麼了不起，什麼時候連國會議員的言論自由都被剝奪。

林沛祥表示，黑熊學院要提告就來告，不管黑熊學院提告是否會受理、勝訴，國民黨立委都會嚴格審查預算。

國民黨立委王鴻薇、羅智強、林沛祥日前在立法院舉行記者會表示，黑熊學院根本就是政治性團體，拿政府的補助不夠，還到公益勸募平台募款，排擠真正需要透過該平台募款的弱勢團體及個人，要求主管機關衛福部必須管理、徹查。

黑熊學院執行長朱福銘上午在立法院舉行記者會表示，國民黨立委深怕大罷免，從今年初以來，不斷指控攻擊黑熊學院，包括指控黑熊學院辦理新台幣900萬元園遊會，東森新聞也在14日指控內政部編列預算獨厚個別民間團體民防訓練組織，「從來沒有這些事」，以上指控子虛烏有，若有，請拿出證據。

朱福銘說，黑熊學院是從事民間民防工作，討厭政治口水，國民黨立委攻擊不只是打壓黑熊學院，更是打壓台灣民防力量，打壓全台灣認真做事的200多個民防團體。

朱福銘表示，不應把所有台灣真正重要民間防衛問題都化為政治口水戰，黑熊學院不是只有代表自身，做這些事情的人非常多，民防領域中，如果重視緊急醫療，台灣有台灣災難醫療隊發展協會、壯闊台灣，如果重視國際串連、民防普及教育，除黑熊學院之外，還有各地的民間團體。

朱福銘指出，內政部是全國民防的主管單位，任何民間的民防單位只要事情做得好，都會去爭取內政部的資源，黑熊學院跟所有民防單位一樣。黑熊學院資金都是公益勸募而來，財務都是透明公開，任何一個國會助理或小編去查詢都是輕而易舉。