中央氣象署長今交接 新任署長呂國臣擬著手修正氣象法

中央氣象署長程家平今屆齡退休，新任氣象署長由原副署長呂國臣升任。中央氣象署今舉行交接儀式，呂國臣致詞時提出4個核心任務的規劃，包括深化核心技術迎向AI科技、優化有感服務、促進夥伴關係及強化韌性，其中，今年將著手修正氣象法，讓更多民間可參與鑑定、人才培育及氣象署數據應用。

程家平今致詞細數過去40年在氣象署經歷的多項改革，包括1986年氣象署數值預報作業進入系統化發展、1992年即時天氣預報整合作業系統上線，數位化讓效率大幅提高、2002年後氣象署系統化強化氣候預報作業能力、2012年推出鄉鎮預報、2015年配合國發會做國家氣候變遷調適、2022年推動氣象產業發展等。

程家平表示，未來氣象署還需要繼續努力4件事，第一是用更開放的心態去觀察國家社會的需求；第二是持續努力精進氣象監測預報作業能力；第三是積極結合民間產業推動氣候服務，促進氣象產業發展；第四是更有耐心的推廣科普與民間及媒體溝通。他強調，氣象預報現在真的無法達到百分之百，但一定會進步，氣象署的工作就是對不確定性做好掌握。

呂國臣致詞則說，程家平署長過去40年帶領氣象署經歷數次變革，是氣象署的推手。他自己則是一直在氣象預報中心服務，站在第一線經歷過近100個颱風警報，深感跟外界溝通的重要性，因為氣象預報沒有百分百準確，社會溝通應該達百分百程度。

呂國臣指出，今天不只是交接典禮，是邁向另個里程的開始，氣象署前年擬定的白皮書提出4個主軸核心任務，他說明落實這4個核心任務的規劃，第一是深化核心技術迎向AI科技，科技是氣象的靈魂，各監測領域必須持續在此技術下精進；第二是優化有感服務，因為氣象資訊再精準，沒有傳遞到需要者上也沒用，希望這些資訊能在每個人需要時都能參考。

第三是促進夥伴關係，全球暖化是全面性議題，今年預計著手修正氣象法，加強產學公私部門合作，推動更多創新運用、擴大公民參與，像是開放民間可辦理法院鑑定、證照人才培育或是開放氣象署數據給更多民間運用；第四是強化韌性，由於環境變遷快速，需要更有彈性的團隊跟穩健系統，強化內部治理外，也希望讓每位同仁享受工作、熱愛工作。

交通部常務次長林國顯今出席見證表示，程家平在氣象署任職38年，從基層做起，2023年氣象局組改後擔任首任氣象署長，責任艱鉅重大，由於前局長鄭明典任內4年時間都沒有颱風登陸，大家以為那是常態，但台灣每年都有2、3個大颱風，程署長上任後的狀況才是常態。