邱臣遠赴帛琉綠批又爽出國 白營回擊有意見要找林佳龍

新竹市代理市長邱臣遠昨天出國參加帛琉正副總統就職典禮，遭綠營議員質疑整天瞎忙爽出國，跟市政工作推動有什麼關係？新竹市政府也表示，帛琉是重要邦交國，雙方保持著深厚的交流與合作；白營議員更酸，若有意見要找外交部長林佳龍反映。

新竹市城市行銷處說明，邱臣遠應帛琉共和國之邀，連同賴清德總統特使、外交部長林佳龍出發參加16日帛琉正副總統就職典禮，與代表團搭乘15日中午班機出發，並將於16日晚間提前返國。

民進黨新竹市議員曾資程指出，高虹安停職，代理市長邱臣遠出國趴趴走，年關將近還能放下市政工作，完全不在乎社會觀感與市民感受。這次出國到帛琉參加惠恕仁總統就職典禮，跟市政工作推動有什麼關係？如果是立法委員的身份，還說得過去，代理市長身份參加友邦總統就職，出國的理由太過牽強，更毫無正當性。

曾資程更批，市府重要三長，市長停職、副市長出國，常常是秘書長一人獨撐，跨局處協調整合機制失靈，交通堵塞問題改善了嗎？市容景觀髒亂環境有解決了嗎？左岸照明、公廁供水設備故障修繕好了嗎？例行性的工作都做不好，更遑論城市願景重大建設擘劃。

「民進黨新竹市議會黨團無聊至極」，民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋也回擊，這只是2天1夜的城市外交行程，透過外交部邀請，一起去祝賀帛琉總統就職，扣除飛機來回和通關，邱臣遠根本不可能有太多休息或娛樂時間，還要陪同外交部拜會重要外賓，以及和姊妹市聯絡情感，同時宣傳、行銷新竹市，看不出哪裡耽誤市政，「有意見記得要找林佳龍反映，請他以後不要耽誤新竹市政」。