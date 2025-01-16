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曝賴韓閉門會議氣氛和緩 陳冠廷：盼出訪是朝野對話的開始

聯合報／ 記者張曼蘋周佑政／台北即時報導
賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領朝野立委訪美團，訪美團成員、民進黨立委陳冠廷表示，盼這次出訪會是一個朝野對話的開始。記者張曼蘋／攝影
賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領朝野立委訪美團，訪美團成員、民進黨立委陳冠廷表示，盼這次出訪會是一個朝野對話的開始。記者張曼蘋／攝影

賴清德總統今早接見立法院韓國瑜率領朝野立委訪美團，賴總統致詞說，「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下。」訪美團成員、民進黨立委陳冠廷表示，盼這次出訪會是一個朝野對話的開始，閉門會議中氣氛和緩，民進黨知道國會競爭是必要的，「但也希望還是能以委員會中心主義為主。」

陳冠廷會後轉述，今一早9時20分提早開始，會議氣氛融洽，且正、副元首，跟秘書長、兩位副秘書長，以及外交部長等人都到齊，看出賴清德對此次接見的重視，且閉門會議中，副總統蕭美琴也分享先前擔任駐美大使參加就職典禮的經驗，且寒暄時說當地因極端氣候有風雪，要增添衣物，府方也準備保溫瓶跟暖暖包。

陳冠廷表示，會議中也談及避免台美雙重課稅的議題，而韓院長在會議中也一一介紹訪美團成員，介紹到他的部分就是除了跟政治人物對話外，還要跟美國智庫對話，屆時對話也將會成為大戰略的一部分。

陳冠廷表示，就他觀察，這次是氣氛非常好的一次，且朝野三黨立委都很正面，也希望這次訪美是對話的開始，會議中也提到現在立院僵局，民進黨認為，國會競爭是必要的，「但我們也希望還是以委員會中心主義為主。」對外一致、對內團結，委員會定好的東西，就不要再大變動，盼這個和緩氣氛若帶到立法院該有多好。

據了解，針對總預算協商，立委李彥秀、王定宇都表達，若朝野有共識的就趕快通過，而此時韓國瑜接話表示，總預算協商朝野大家都要一起努力「也包括柯總召（柯建銘）」。賴總統此時緩頰說，韓院長可以多跟柯總召喝咖啡、多溝通，他也贊同朝野有共識的部分就先處理，沒有共識的就再多溝通。

據轉述，李彥秀也當場向賴總統表示，希望未來能多到總統府與總統喝咖啡，朝野多交換意見；賴總統則表示，「歡迎多來喝咖啡」。

賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領朝野立委訪美團，並致贈保溫瓶跟暖暖包。記者張曼蘋／攝影
賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領朝野立委訪美團，並致贈保溫瓶跟暖暖包。記者張曼蘋／攝影

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