咖啡會落幕 府：總統相信朝野立委有智慧面對各種狀況

賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，會後總統府發言人郭雅慧轉述，大家有共識 ，這一趟是拚外交、深化台美關係；而針對立法院處理總預算案，賴總統則在閉門會中表示，他相信朝野立委都很有智慧，能面對各種狀況。

美國總統當選人川普1月20日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團18日啟程，賴總統今接見代表團。賴總統、韓國瑜公開致詞後，進行閉門會談。

郭雅慧表示，今天的閉門會談氣氛融洽，就像朋友聊天交換意見。一開始先由副總統蕭美琴以「學姐」身分分享經驗談，蕭4年前擔任駐美大使曾參與美國總統拜登就職典禮。蕭提到4年前的氣溫是零度以上，但今年華盛頓有暴雪會很冷，大約是零下8度，在戶外氣候是很大的考驗，「賴總統送的暖暖包一定要帶」。

郭雅慧說，賴清德很親切與訪團互動，他記得每位立委的學經歷，逐一請朝野立委發言，例如立委柯志恩、陳冠廷就分享在美國求學時曾遇到零下十幾度的經驗談。閉門會第一個重點是，朝野大家都有共識，這一趟是拚外交、深化台美關係，出去就是要多交朋友。

第二，郭雅慧表示，賴總統提到美國眾院今高票通過台美避免雙重課稅協定，閉門會議也以此做為話題交換意見。賴總統說，這是美國展現對台跨黨派的支持，他很期待代表團在外多交朋友，促成台美之間能有里程碑發展，蕭美琴則希望大家發揮臨門一腳作用，深化台美關係。

蕭美琴說，第三，針對立法院正在處理明年度總預算案，立委王定宇、李彥秀提及，總預算在委員會中若有共識，是否能加速流程、凝聚共識，縮短審查時間。賴總統則表達，他相信立法院朝野立委都很有智慧，能面對各種狀況，他在520致詞時有表達看法，朝野有共識的議題就先優先解決，至於還要溝通的，就多協商討論。