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劍龍級性能提升今年將展開第二艘工程 戰系進度遭質疑

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
圖為劍龍級潛艦。圖／聯合報系資料照片
圖為劍龍級潛艦。圖／聯合報系資料照片

海軍執行中的「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」，官方表示正執行首艘缺失改進，預計今年進行第2艘性能提升。但立法院外交及國防委員會決議認為，此案使用的戰系與目前正在港測缺失改進的國造海鯤艦（IDS，自製防禦潛艦）相同，不但同時在缺失改進，且IDS的部分已確定延後完成期程。海軍的說法有疑義，要求凍結海軍預算進一步說明。

2025年度國防部海軍司令部第5目「一般裝備」項下「一般武器及戰備支援裝備購製」中「劍龍級潛艦戰鬥系統提升案」預算，編列達3億6000 萬元。傳此項提升案的戰系，較現役劍龍級潛艦既有配備先進10年。

這項預算審查時，國民黨立委馬文君、徐巧芯與黃仁共同提案指出，此案是國防部海軍司令部執行2艘劍龍級潛艦性能提升及建置1處岸測站所需預算。全案74億餘元，現已支付62億餘元，支付率達84.7%。依國防部海軍司令部說明已於2023年度完成岸測站驗收，正執行首艦性能提升缺失改進，依規劃2025年度將執行第2艘性能提升。

提案質疑，考量劍龍級艦提升案使用的戰鬥系統與IDS案相同，而IDS案仍在港測缺改中，且延長完成期程。因對此案岸測站完成後的裝備測試、人員訓練成效、首艦缺改驗收、人員訓練等執行結果尚有疑義，須說明澄清。因此針對此項預算凍結5000萬元，待國防部於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告並經同意後，始得動支。

國防部 海軍司令部 龍級潛艦

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