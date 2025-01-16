老農福利津貼一毛未刪 張嘉郡：農業部帶頭造謠

有立委提案刪減農業部業務費，農業部稱影響老農福利津貼發放等業務。國民黨立委張嘉郡今日表示，老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪，與提案刪減的業務費完全毫無關係，農業部帶頭造謠，淪為造謠部、網軍部。

張嘉郡說，農業部的整體預算1692億元，刪減農業部與農糧署兩筆共1.2億元的業務費，僅占農業部整體預算0.07％，根本是九牛一毛，農業部說因此要關門，瞎掰胡扯也該有個限度。

張嘉郡指出，農業部過去一年，多項政策背棄農民、欺負農民，她舉例像是立院決議要求公糧收購價格調高5元，農業部堅決反對，最後在行政院長要求下才提高1.5元，對農民的照顧「秤斤論兩」，刪減0.07％的業務費用，目的是讓農業部體驗巧婦難為無米之炊的痛，希望農業部可以將心比心。

張嘉郡表示，老農福利津貼預算包含業務費用，按照農業部的說法，農業部的業務費確實有重複編列，現在正值總預算審查期間，農業部不向立法院溝通說明預算，反而先對外造謠，司馬昭之心就是在躲避立法院監督。

張嘉郡指出，網路上出現一堆綠營粉專與不知名帳號留言抗議，這群人面對監察院糾正農業部購買臭蛋損失5億2997萬元時悶不吭聲，顯見農業部預算對民進黨網軍的重要性，動到這筆預算就是動到網軍利益。

張嘉郡強調，農民生活過不下去的時候，都沒看到農業部這麼積極捍衛農民權益、保護農民生計，僅萬分之7的業務費被刪就說要關門，看來農業部還是忘記農民才是農業部要照顧的對象，還欠農民一個真誠的道歉。