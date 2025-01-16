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韓國瑜吐苦水「協商硬」 賴清德勸：多和柯建銘喝咖啡

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜（左四）將率團前往美國慶賀川普總統就職，賴清德總統上午邀請代表團到總統府喝咖啡，會談近50分鐘後韓國瑜搭車離去。記者潘俊宏／攝影
立法院長韓國瑜（左四）將率團前往美國慶賀川普總統就職，賴清德總統上午邀請代表團到總統府喝咖啡，會談近50分鐘後韓國瑜搭車離去。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統今早接見立法院韓國瑜率領的朝野立委訪美團，雙方致詞完後進行閉門會談。據轉述，韓國瑜當場向賴總統拜託，總統可否跟民進黨總召柯建銘講一下不要那麼硬，讓協商順利進行；賴清德還笑答「那應該是院長與柯總召要多喝咖啡」。

美國總統當選人川普1月20日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團18日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

賴總統上午9時30分在總統府接見代表團，賴、韓先握手寒暄，兩人公開致詞後，雙方進入閉門會談。

國民黨立委李彥秀轉述，在野黨立委提到，美國總統川普上任後，台美21世紀貿易倡議當中，雙重課稅問題對台灣影響很大；副總統蕭美琴回覆說，昨天眾議院通過「美台快速雙重稅收減免法案」，但參議院還要討論，也期盼朝野立委赴美可以與美國國會議員多表達台灣立場。

雙方談到朝野正在進行的總預算協商一事時，據轉述，韓國瑜當場拜託賴總統，「跟柯總召講一下不要那麼硬，讓協商順利一點」；賴總統聽了回答，「看起來柯總召要跟韓院長多喝咖啡」。在場藍委聽了也紛紛要求，「那總統要去跟柯總召說」等。

賴總統也在會談中說，自己當過行政院長、立委，充分了解立院運作狀況，也尊重立委職權；而國民黨立委也釋出善意稱，國民黨雖然提出很多預算提案，但內部也在溝通處理，希望總預算盡快過關。

川普 朝野協商 柯建銘 立法院 賴清德 韓國瑜

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