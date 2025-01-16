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他發起連署罷免立委楊瓊瓔 楊瓊瓔：報復性罷免大家不會認同

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
一名男子今天騎機車插著旗幟，到台中神岡郵局發起連署罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔。記者游振昇／攝影
一名男子今天騎機車插著旗幟，到台中神岡郵局發起連署罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔。記者游振昇／攝影

一名男子今天騎機車插旗幟到台中神岡郵局前發起連署罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔，連署民眾說國民黨在立法院亂搞，還要降低陸配入籍門檻「洗人口」，香港殷鑑不遠，也說楊瓊瓔在選區沒有建設要罷免她；楊瓊瓔回應說，報復性的罷免活動大家不會認同，努力回應民意需求才是正道。

發起罷免連署男子今天騎機車在神岡郵局前展開連署，機車上插著「潭雅神后要建設，不要統戰」旗幟，他要連署罷免台中市第三選區國民黨立委楊瓊瓔，今天有民眾不畏寒冷到場參加。

65歲戴姓男子表示，國民黨在立法院「黑白舞」，還要將陸配入籍年限從6年為4年，想要藉此「洗人口」，阻擋國防經費，他說台灣人一定要罷免國民黨立委。

楊瓊瓔表示，她從政以來勤跑基層，認真理性問政，以民眾的需求為核心，解決很多基層問題，包括道路交通改善、水利建設、農田灌溉和教育資源分配， 她都親力親為與民眾交流，全部的心力投入到地方每一寸土地的關懷，誠意是她贏得民心的重要原因；她說報復性的罷免活動大家不會認同，要努力回應民意需求才是正道。

國民黨 楊瓊瓔 罷免

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