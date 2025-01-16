揭原民會挪業務費給無給委員 高金素梅：年前至少領6萬

立法院三讀「原民會組織法」修正案，將族群委員改為無給職。立委高金素梅今指出，原民會高層立刻下令「用業務費，安排無給職的族群委員去訪視文健站，每站出席費2500元，務必讓他們在過年前至少領到6萬元。」她質疑是什麼壓力讓原民會這樣決策？

高金素梅指出，多數的族群委員後台靠山很硬，16位族群委員有14位是民進黨立委伍麗華、陳瑩所推薦安插進去的。在審查組織法時，伍麗華不惜淚灑發言台，陳瑩則衝上主席台折斷麥克風，為的就是捍衛她們這些選舉樁腳的既得利益 。

高金素梅說，1月3日族群委員改無給職，原民會高層立刻下令各業務處「用業務費，安排無給職的族群委員去訪視文健站，每站訪視出席費2500元，務必讓這些族群委員在過年前至少領到現金6萬元，以後每個月要不低於6萬元。」

高金素梅說，原民會有519個文健站，從1月6日到過年還有12工作天，16個族群委員每人每天只要訪視2至3站，原民會業務費將支出130萬元， 族群委員每人在過年前可領現金8萬1千元。以後每個月執行一次，一年支出約1500萬元，那族群委員就變相復活「有給職」了。

高金素梅說，這些族群委員訪視文健站的身份是「學者專家」，原民會核銷單上寫的是「聘請學者專家訪視文健站」。不止文健站，還有教保中心、課後扶植班、原家中心等，各式各樣原民會補助地方辦理的業務，都成了無給職族群委員支領「專家學者出席費」的場域。

她質疑，是什麼壓力讓原民會這麼做？誰的決策？每年1500萬元業務費挪去給族群委員，那各處的業務怎麼辦？如果說沒有影響，那原民會是否超編業務費？暗藏小金庫？她呼籲今天總預算協商，原民會主委曾智勇要說明清楚。