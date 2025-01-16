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徐巧芯爆料：陸軍輔導長莒光日播八炯影片批在野

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄（左）、國安局長蔡明彥（右）出席立法院外交國防委員會。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄（左）、國安局長蔡明彥（右）出席立法院外交國防委員會。記者邱德祥／攝影

網紅八炯日前透過影片指稱國內有20萬名台灣人持有中國身分證，引發各界議論。國民黨立委徐巧芯爆料，陸軍有輔導長在莒光日上課前播放八炯的影片並指控國民黨跟民眾黨和「中共一定有瓜葛」，質疑軍中幹部把意識形態帶入軍中，國防部長顧立雄承諾要詳細去了解。

徐巧芯指出，網紅八炯日前透過影片指稱國內有20萬名台灣人持有中國身分證，不過內政部長劉世芳13日卻表示徹查後發現領有對岸身分證的台人少於10人。她說，在去年12月19日陸軍五三工兵群工兵支援營裝備連的林姓中尉輔導長，在播放莒光園地之前，先放了八炯的影片，並講說「某一些政黨跟中共一定有瓜葛，坦白講就是國民黨跟民眾黨」，徐巧芯質疑，軍人應該要保持中立才對，詢問顧立雄是否認同。

顧立雄表示，在國防法裡面有要求國軍要維持政治中立。徐巧芯進一步說，所以在看莒光園地之前，輔導長先播放假訊息影片，並告訴國軍說有20萬人都有中共身分證，還說就是國民黨跟民眾黨做的，這樣做法合理嗎？顧立雄回應，因為是剛剛才得知這樣的訊息，要去確切了解脈絡才能回答。

徐巧芯說，個人可以有自己的政黨傾向，也可以有自己喜歡的網紅，但不應在播放莒光園地之前去播放有意識形態的網紅影片，還跟所有軍人說都是國民黨、民眾黨，即便他說是民進黨也不應該，不能把政治形態帶到軍中，還用教育的方式去情緒勒索國軍。

顧立雄允諾，會去做詳細的了解。

立委徐巧芯指控，陸軍有輔導長在莒光日上課前播放八炯的影片並指控國民黨跟民眾黨和「中共一定有瓜葛」，質疑軍中幹部把意識形態帶入軍中。圖片／徐巧芯辦公室
立委徐巧芯指控，陸軍有輔導長在莒光日上課前播放八炯的影片並指控國民黨跟民眾黨和「中共一定有瓜葛」，質疑軍中幹部把意識形態帶入軍中。圖片／徐巧芯辦公室

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