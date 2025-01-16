賴清德會韓國瑜 趙少康：摸摸頭不是真的大和解

立法院長韓國瑜周末率團赴美祝賀川普就職，賴清德總統今上午接見代表團成員，中廣前董事長趙少康說，賴總統只是行禮如儀，摸摸頭不是真的大和解，如果繼續一意孤行，將注定民進黨四年一事無成、政績掛零。

趙少康指出，今日賴總統接見代表團，外界用「大和解咖啡」來形容。1995年12月真正的「大和解咖啡」，是由民進黨前主席施明德跟新黨的周荃討論促成，他是當事人之一。在光譜兩端的民進黨跟新黨會坐下來喝咖啡有其時代背景，當時的國民黨籠罩在黑金下，在野必須合作，才能有足夠力量監督執政，是為了清明政治而和解。

趙少康說，至於賴清德今天見赴美代表團，只是行禮如儀，民進黨身為國會少數，所有的人事案、法案，都不願意先跟在野黨溝通，擁有豐厚的執政資源，賴清德還是不先遞出橄欖枝政黨和解，如果繼續一意孤行，將注定民進黨四年一事無成、政績掛零。