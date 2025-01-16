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賴總統贈暖暖包 韓國瑜：還是要送我假髮？美國很冷

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統今在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，會後賴總統特別致贈代表團紀念保溫瓶及暖暖包。圖／擷取自udn tv直播
賴清德總統今在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，會後賴總統特別致贈代表團紀念保溫瓶及暖暖包。圖／擷取自udn tv直播

立法院韓國瑜將在18日率跨黨派立委出席美國總統川普就職典禮，賴總統16日邀請代表團成員入府喝咖啡並舉行閉門會。韓國瑜致詞時表示，很榮幸能接下傳承的棒子，率領八名立委共同赴美出席全球都關注的大典，遇到世界各國的友人，都會把握每個機會傳遞良善的民主力量。

韓國瑜表示，今天很榮幸受到賴總統邀請，籌組第60屆美國總統就職典禮我國代表團前往華府，傳遞最真摯、熱情的祝福，過去立法院長也曾數次擔負多次重要任務，不僅代表中華民國政府，也肩負2,300萬人心聲的使命，自己很榮幸能接下傳承的棒子，率領八名立委共同赴美出席全球都關注的大典，也傳達對川普、范斯最真摯的祝福，期盼誠如賴清德囑咐的，為台美關係展開嶄新的一頁。

韓國瑜強調，「美國是全世界最自由、最民主的國家，1776年美國開國時在獨立宣言就說過，天賦人權的理念，特別強調，每個人生命都有追求幸福的權利，民主思維早已深入全世界民主國家的人心，台灣民主也變成人民的DNA，都是百年來前人為我們得來不易的成果」。

韓國瑜指出，「這次跨黨派加上我總共八位立委，很榮幸台美國會關係會的共同會長都一起出席」，並一一介紹這次的訪團成員，柯志恩是美國南加大的教育心理學博士，王定宇是成大外文系畢業，英文聽說讀寫、使命感都很強烈，葛如鈞更是科技立委，是現在最著名的AI博士，李彥秀是美國著名的加州大學經濟學學士，陳冠廷是美國賓州大學畢業，又到日本東京大學，英文、日文都很流利，郭昱晴是淡江法文系，長期在媒體擔任製作人擁有豐富交流經驗，陳昭姿也是醫藥博士，幾十年都培養台灣藥學人才，立法院四龍四鳳精銳盡出。

此外，韓國瑜更是舉例，一張桌子有4隻腳，台灣的安全也有4隻腳，第1隻是保護中華民國台灣安全、第2隻是保護民主自由、第3隻腳是維護好美台關係、第4隻是維護好兩岸和平，八位立委都很重視美國關係，是兩千三百萬人殷殷期盼，八位立委不分黨派都有強大使命感，傳遞訊息出去，伸出溫暖的手、燦爛的微笑，遇到世界各國的友人，都會把握每個機會傳遞良善的民主力量。最後也強調希望中華民國國運昌隆，八位立委會全力以赴。

另外在會中也出現一個小插曲，在賴總統前面致詞時提到美國華盛頓很罕見地近幾日出現暴雪，天氣非常寒冷，請韓國瑜注意保溫，隨後也致贈出訪禮物，韓國瑜在接受禮物時也幽默自嘲「還是你要送我一頂假髮？很冷！」惹得現場哄堂大笑，氣氛輕鬆。

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