吳志中盼擴大台立合作 共同反制威權國家資訊操弄
立陶宛新政府首度組團來訪，外交部政次吳志中晚宴立陶宛反制外國資訊操弄團時表示，台灣在打擊假訊息具有豐富經驗，盼雙方合作進一步拓展至反制威權國家資訊操弄等相關領域。
外交部上午發布新聞稿指出，外交部政務次長吳志中於14日晚宴歡迎立陶宛總理府副主任秘書暨國家危機管理中心主任維爾曼塔斯（Vilmantas Vitkauskas）及所率領的「反制外國資訊操弄（FIMI）」團，雙方就台立關係、國際情勢及如何深化在FIMI領域的交流合作交換意見。
吳志中表示，自台灣與立陶宛互相設處以來，兩國已建立深厚情誼與互信基礎。台灣在打擊假訊息上具有豐富經驗，歡迎立國FIMI團來訪，讓雙方合作進一步拓展至反制威權國家資訊操弄等相關領域。
維爾曼塔斯表示，感謝外交部安排多元且豐富的拜會行程，面對威權主義持續擴張，民主陣營更應團結一致應對，期待美國新政府上台後為全球格局帶來新氣象，並願積極促進台立兩國情誼。
外交部表示，台灣與立陶宛都是民主前線國家，並長期受到境外勢力散布虛假訊息及試圖操弄民意輿情的嚴重影響。台立透過FIMI相關領域的交流合作，將有助於打造民主韌性及持續深化雙方的夥伴關係。
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