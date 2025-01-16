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影／守護外木山行動小組呼籲四接環評請別把基隆「嚕過去」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
守護外木山行動小組召集人王醒之（中）表示，四接案子應該要暫緩退回，並以兩方案進行社會溝通、形成社會共識。記者邱德祥／攝影
守護外木山行動小組召集人王醒之（中）表示，四接案子應該要暫緩退回，並以兩方案進行社會溝通、形成社會共識。記者邱德祥／攝影

日前媒體報導經濟部長郭智輝曾在工研院內部會議上，公開指責環境部長「搞不定環保團體」，甚至直接表示「那些藻礁有什麼用，就是嚕掉就好了.....」，及在媒體採訪四接議題時，脫口而出「這個環評的部分，我想基本上他已經環評過了」。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，四接環評在反方推薦的「海洋生態」專家陳昭倫博士，已在會議時間調查階段表示1月17日人在外地開會，無法與會的情況下，環境部仍堅持選擇該日排審一整天，不願協調所有專家委員都可以的時間，或按「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等不同討論主題，分批召開專家會議，讓正、反雙方的意見可充分交流，不禁讓人擔心，環境部與經濟部是否已有內部協議，準備將基隆「嚕過去」？

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，協和四接牽涉太多問題。如果要使用環評會強行審查「嚕」過關，會造成更多社會撕裂，守護外木山行動小組之前用力推動「基隆護海公投」，就是希望透過地方性公投希望能創造社會對話的空間，但第二階段連署卻遭行政院沒收，王醒之呼籲環評委員，這個案子應該要暫緩退回，並以兩方案進行社會溝通、形成社會共識。

多個關心海洋環境、文化景觀、港市安全、國防安全與能源轉型議題的團體，於環評會前舉行記者會提出六項訴求。記者邱德祥／攝影
多個關心海洋環境、文化景觀、港市安全、國防安全與能源轉型議題的團體，於環評會前舉行記者會提出六項訴求。記者邱德祥／攝影

四接 環境部 環評

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