影／守護外木山行動小組呼籲四接環評請別把基隆「嚕過去」

日前媒體報導經濟部長郭智輝曾在工研院內部會議上，公開指責環境部長「搞不定環保團體」，甚至直接表示「那些藻礁有什麼用，就是嚕掉就好了.....」，及在媒體採訪四接議題時，脫口而出「這個環評的部分，我想基本上他已經環評過了」。

守護外木山行動小組發言人陳薇仲表示，四接環評在反方推薦的「海洋生態」專家陳昭倫博士，已在會議時間調查階段表示1月17日人在外地開會，無法與會的情況下，環境部仍堅持選擇該日排審一整天，不願協調所有專家委員都可以的時間，或按「海洋生態」、「操船安全」及「港埠營運」等不同討論主題，分批召開專家會議，讓正、反雙方的意見可充分交流，不禁讓人擔心，環境部與經濟部是否已有內部協議，準備將基隆「嚕過去」？