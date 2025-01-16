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盼啟動兩岸自由行小兩會 沈有忠： 對等有尊嚴交流

中央社／ 台北16日電

陸委會副主委沈有忠今天表示，希望小兩會可以正式啟動，台灣已經釋出善意，就看北京如何回應，針對自由行或是相關議題，對等有尊嚴的交流與對談。

立法院外交及國防委員會今天邀請國安局長蔡明彥、國防部長顧立雄、大陸委員會、數發部等相關部會報告「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」，並備質詢。沈有忠進入會議室前，媒體詢問是否希望在年後啟動小兩會（台灣的台旅會、中國的海旅會）。

沈有忠表示，陸委會還有政府的立場，一向都是相當的開放，也希望兩岸觀光可以正常展開，但遺憾的是，中國大陸還是沒有開放對台灣的自由旅行，所以政府會希望小兩會可以正式啟動，政府善意已經釋出，接下來就是看北京如何回應。

沈有忠指出，基本上政府的善意已釋出，就是希望能夠官方與官方對談，如果對岸願意，中國大陸也一直在強調會適時的開放，所以陸委會還是希望有小兩會，針對自由行或相關議題，對等有尊嚴的交流與對談。

沈有忠日前指出，中共在金門進行離島統戰，使金門達成「有實無名」的一國兩制，國民黨立委陳玉珍提案全數刪除沈有忠今年度新台幣23萬4千元特別費預算。

對此，沈有忠表示，個人特別費被刪「真的是事小啦」，並重申當天發言就是政府基於善意提醒，中共有對金門進行離島統戰的意圖；其實離島統戰的意圖也不是近年才提出，所以沒有針對國內特定政黨、特定民代，也沒有針對特定的團體，政府就是針對中共的意圖，善意提醒。

沈有忠指出，陸委會對金門鄉親的服務也都是盡心盡力，現在朝野的氣氛是比較不好，個人的特別費被刪減，「真的不是太大的問題」，但政府還是希望立委可以在陸委會預算不多的情況下盡量支持，讓陸委會可以繼續推動兩岸健康有序交流，並替國防安全做一些把關。

至於陸委會今年的業務費預算被國民黨立委提案刪減到剩1元，沈有忠說，這也有可能是預算審查前的放話或表態，真正進入協商或是討論時，還是會希望各黨立委都能理性看待各部會的預算。

中共 兩會 自由行 觀光 金門 陸委會

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