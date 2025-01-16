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賴總統接見赴美代表團 交付韓國瑜三大任務

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統今在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團。
賴清德總統今在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團。

賴總統16日接見我國「第60屆美國總統就職典禮」代表團，賴總統致詞時提到立法院長韓國瑜此行的三大任務，包括傳達台灣人民誠摯的祝福、清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾以及希望建立台美關係新里程碑。會中賴總統也溫馨提醒代表團，華盛頓很罕見地近幾日出現暴雪，天氣非常寒冷，所以有請韓國瑜注意保溫，並送上暖暖包和保溫瓶。

賴總統表示，美國第60屆正副總統就職大典，即將在1月20日舉行。他要感謝韓國瑜院長接受他的邀請，擔任國家代表團團長，同時也要感謝立法院柯志恩委員、王定宇委員、葛如鈞委員、李彥秀委員、陳冠廷委員、郭昱晴委員、陳昭姿委員共襄盛舉，一起前往美國，參加美國總統川普和副總統范斯就職。不分黨派，齊聚一堂，主要是因為民主台灣，在國內政黨儘管有競爭，「但對外我們團結一致共同承擔責任，一起為深化台美關係來努力，爭取國家最大的利益」。

賴總統說，「我們有『捍衛民主自由』的共同價值；也有『促進和平繁榮』的共同目標；今天一起走向世界，都是來自同一個國家，中華民國台灣。在複雜多變的國際新局，國家面對艱難挑戰之際，我要特別強調：在福爾摩沙，沒有什麼仇恨放不下；也沒有什麼不快過不去。目前最重要的就是『團結』，因此我非常期待台灣能夠團結，『團結真有力』」。

賴總統強調，這一次民主台灣要團結走向世界，一定要自信地展開交流，因此在韓國瑜率領跨黨派慶賀團前往美國之際，特別邀請大家進來喝咖啡，當面謝謝大家，並且賦予三項重要的任務：

一、傳達台灣人民誠摯的祝福

去年台灣和美國剛剛慶祝《台灣關係法》通過45周年，去年520，美國也派遣跨黨派資深代表團，來祝賀我和蕭美琴副總統就職，所以這次韓院長率領跨黨派慶賀團前往，也一定要清楚傳達台灣人民衷心的祝福，恭喜川普總統、范斯副總統當選，祝福美國新政府施政順利，美國國運昌隆。

二、清楚傳達台灣人民對民主堅定的承諾

這一屆美國總統就職典禮的主題是，「我們持久的民主：一項憲法承諾」。台灣和美國共享民主的普世價值價值，台灣和美國也互為堅實的盟友。

我非常期待我們慶賀團能夠忠實傳達台灣人民對民主的堅定承諾，即便是遭受到極權主義的威脅，我們也不會改變，台灣甚至願意和美國和民主陣營，肩並肩站在一起，捍衛全球民主永續發展，阻止極權主義擴張。

三、希望能夠建立台美關係新里程碑

近年來台美關係持續進展，包括「台美21世紀貿易倡議」在上個月已經正式生效施行，就在今天早上美國眾議院也通過了「台美避免雙重課稅」協定，我非常希望韓院長率領跨黨派代表，透過這次交流，能夠建立台美關係的新里程碑，讓新政府上任後，台灣和美國能夠持續深化，進行更多合作，得到更豐碩的成果。這些都是我們的期待。

另外賴總統也特別跟大家介紹，四年前代表國家出席美國總統就職典禮，是當時的駐美大使，現在的副總統蕭美琴，蕭美琴可以說是大家的學姊，特別邀請他來跟大家交流一下，提供他的經驗，讓我們這次出訪能夠更加順利。

最後，賴總統也提醒，華盛頓很罕見地近幾日出現暴雪，天氣非常寒冷，所以有請韓國瑜注意保溫，我也要送給大家暖暖包和保溫瓶，讓大家帶著台灣的熱情前往。也請韓院長能夠發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖帶著台灣。

我們一起團結拚外交，未來我們團結為台灣打拚。最後我祝福大家這次的出訪能夠順利、平安，任務圓滿成功，謝謝。

台美關係 川普 美國 范斯 蕭美琴 賴清德 韓國瑜

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