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會賴清德稱台灣安全像桌子四腳 韓國瑜：第四隻要維護兩岸和平

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，韓國瑜致詞時提及，台灣的安全就像桌子的四隻腳，第一隻腳，保護中華民國，第二隻腳，保護自由民主，第三隻腳，維護美台關係，第四隻腳，維護兩岸和平。圖／取自總統府YT頻道
賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，韓國瑜致詞時提及，台灣的安全就像桌子的四隻腳，第一隻腳，保護中華民國，第二隻腳，保護自由民主，第三隻腳，維護美台關係，第四隻腳，維護兩岸和平。圖／取自總統府YT頻道

賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，韓國瑜致詞時提及，台灣的安全就像桌子的四隻腳，第一隻腳，保護中華民國，第二隻腳，保護自由民主，第三隻腳，維護美台關係，第四隻腳，維護兩岸和平。

美國總統當選人川普1月20日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團18日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

賴總統上午9時30分在總統府接見代表團，賴、韓先握手寒暄，緊接著依序公開致詞，隨後閉門會晤，全程預計一小時。

韓國瑜表示，非常榮幸受賴總統邀請，籌組代表團前往華府，表達中華民國最真摯、最熱情的祝福。

韓國瑜表示，過去立法院長也曾數次擔任這項重要任務，不僅代表中華民國政府，也肩負傳遞2300萬人民心聲的使命，他今天非常榮幸接下這個傳承的棒子，率領8名立院最優秀的立委出席全球都關注的慶典，也傳達對川普、副總統當選人范斯與美國新政府團隊最真摯的祝福。也期盼誠如賴總統囑咐，為台美交流展開嶄新的一頁。

韓國瑜說，美國是全世界最自由民主的國家，1776年美國開國元勳傑佛遜，在「獨立宣言」中告訴美國人及全世界「天賦人權」的理念，也特別強調，每個人有生命、自由及追求幸福的權利，這樣的民主思維早已深植美國人以及全世界民主國家的人心中。今天台灣的民主也變成2300萬人的DNA，這些都是百年來前輩、先驅、思想家及實踐家共同努力，得來不易的民主成果。

韓國瑜說，這次立法院菁英全出，傳達一個心聲，台灣是民主的國家，台灣的安全就像桌子的四隻腳，第一隻腳，保護中華民國，第二隻腳，保護自由民主，第三隻腳，維護美台關係，第四隻腳，維護兩岸和平。

他表示，8位立委冒著嚴寒天氣，前往美國慶賀，就是傳遞我們重視對美關係，這是2300萬絕大多數國人殷殷期盼。8位立委不分黨派，都有強大使命感，傳遞這樣的訊息出去，希望世界上的民主國家，多重視我們這個團，

韓國瑜說，台灣2300萬人一定會伸出溫暖的手、燦爛的微笑，到了美國遇到各國友人，會把民主、良善、熱情，傳遞給每一個好朋友。

川普 王定宇 總統府 美國 賴清德 韓國瑜

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