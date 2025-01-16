談「離島統戰」被點名砍特別費 沈有忠：望替國安把關

陸委會副主委沈有忠日前在一場座談上，示警中共對台統戰策略其中一環是在「離島統戰」，後金門籍國民黨立委陳玉珍提案，全數刪除沈有忠特別費。沈有忠今受訪表示，政府是基於善意，針對中共的意圖作提醒，陸委會向來對金門鄉親服務是盡心盡力，希望委員盡量給予支持，讓陸委會繼續推動兩岸健康有序交流，替國防安全做一些把關的工作。

沈有忠16日列席立法院外交及國防委員會全體會議，就「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」進行專案報告，並備質詢。

會前，沈有忠就預算可能被砍和兩岸觀光議題接受訪問。他說，要再次重申，政府是基於善意，提醒中共有對於金門進行「離島統戰」的意圖，這也非近年才提出，沒有針對我國內特定的政黨、民代或團體。

沈有忠強調，陸委會向來對金門鄉親服務是盡心盡力。他並坦言，現在就預算案「朝野的氣氛是比較不好」，仍希望委員可針對陸委會預算已不多的情況下盡量支持，讓陸委會可以繼續推動兩岸健康有序交流，替國防安全做一些把關的工作。

面對國民黨團也擬出手大砍各部會媒體文宣費，包括數位部、NCC（國家通訊傳播委員會）、陸委會業務費刪減至一元，沈有忠說，希望真正進入到協商或討論時，各黨立委都能理性看待各部會的預算。

至於兩岸「觀光小兩會」（我方台旅會、陸方海旅會）談判今年是否有望啟動，沈有忠重申，現在比較遺憾的是，中國大陸還是沒有開放對台自由行，我方希望能官方對官方的來對談，由「觀光小兩會」針對自由等或相關議題進行對等、尊嚴的交流跟對話，讓兩岸觀光正常展開。「善意已經釋出了，接下來看北京政府怎麼來回應」。

上周，沈有忠於一場座談會上，表示中共對台的統戰策略在「離島統戰」部分，欲在金門達成「有實無名」一國兩制，打造新的一國兩制樣板。他列舉包括金廈共同生活圈等陸方提供給金門人的好處，近日也在接受節目專訪時說，若金廈交流只是為了讓金門變成一國兩制「有實而無名」的示範區，或變成融合樣板的話，陸委會不會坐視不管。

陳玉珍昨對此質疑，陸委會是要交流還是不交流，認為沈有忠如果要抹紅金門的話就去國安單位。