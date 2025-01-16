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賴清德送暖暖包 韓國瑜：應該送我一頂假髮 很冷啊！
賴清德總統今在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，會後賴總統特別致贈代表團紀念保溫瓶及暖暖包。不過，韓國瑜在看到保溫瓶後打趣的說，「你應該送我一頂假髮，很冷啊。」
美國總統當選人川普就職典禮將在1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行。賴總統今天在接見代表團時提醒，華盛頓很罕見近幾日出現暴雪，天氣非常寒冷，請韓國瑜與朝野代表注意保溫，他也要送給大家暖暖包與保溫瓶，「讓你們帶著台灣的熱情前往，也請韓院長發揮智慧帶著朝野合作的溫暖回到台灣」。
不過，在會後賴總統要餽贈保溫瓶時，韓國瑜卻打趣的說，「你應該送我一頂假髮，很冷啊。」
此外，在致贈紀念品時，原本站在左邊的賴總統要順勢站起來頒贈，但由於依照禮儀採尊右原則，以主席之右邊為尊位，所以原本已經要在右側接下紀念品韓國瑜，立刻表示要站去左邊，賴總統則說「一樣」，但韓國瑜堅持不行，兩人因此還互換了位子。
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