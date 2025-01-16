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台美避免雙重課稅通過 總統盼韓國瑜交流深化關係

中央社／ 台北16日電

總統賴清德今天接見即將赴美參加美國總統就職典禮代表團致詞表示，今天早上美國眾議院通過台美避免雙重課稅法案，他非常希望立法院長韓國瑜率領跨黨派代表透過這一次交流，建立台美關係的新里程碑，持續深化台美關係。

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安上午在總統府接見慶賀團成員，總統致詞做了以上表示。

總統表示，台美避免雙重課稅法案今天早上通過，他非常希望韓國瑜率領跨黨派代表，透過這一次交流，能夠建立台美關係的新里程碑，讓新政府上任之後，台灣與美國關係能夠持續深化，能夠進行更多的合作，也能夠得到更豐碩的成果，「這些都是我們的期待」。

台灣高度關注的「美台快速雙重稅收減免法案」在美國上一屆國會會期闖關失利，今天在新一屆國會捲土重來，在眾議院以423票同意、1票反對通過。法案後續將送參院表決並經美國總統簽署後才生效。

台美關係 川普 美國 蕭美琴 賴清德 韓國瑜

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