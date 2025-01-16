賴韓咖啡會登場 賴清德：沒有什麼仇恨放不下

賴清德總統今早接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，賴總統致詞時表示，「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去，目前最重要的就是團結」；他也致贈代表團暖暖包與保溫瓶，「讓你們帶著台灣的熱情前往，也請韓院長發揮智慧，帶著朝野合作的溫暖回到台灣」。

美國總統當選人川普1月20日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團18日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。

賴總統上午9時30分在總統府接見代表團，賴、韓先握手寒暄，緊接著依序公開致詞，隨後閉門會晤，全程預計一小時。

賴總統表示，今天我們不分黨派齊聚一堂，主要是因為「民主台灣」，在國內政黨儘管有競爭，但對外團結一致，共同承擔一起為深化台美關係努力，爭取國家最大利益。因為我們有捍衛民主自由的共同價值，也有促進和平繁榮的共同目標，今天我們一起走向世界，都是來自同一個國家中華民國台灣。

賴總統說，在複雜多變的國際新局中，在國家面臨艱難的挑戰下，他要特別強調，「在福爾摩沙沒有什麼仇恨放不下，也沒有什麼不快過不去，目前最重要的就是團結」，因此他非常期待，台灣能夠團結，團結真有力。

另外，他也要強調，這次民主台灣要團結走向世界，也一定要自信地展開交流。韓國瑜率領跨黨派慶賀團前往美國之際，他特別邀請大家「喝咖啡」，當面謝謝大家，並且賦予三項重要任務。

第一，傳達台灣人民誠摯的祝福。去年台灣和美國慶祝台灣關係法通過45周年，去年520，美國也派資深代表來台祝賀他與副總統蕭美琴就職，這次韓國瑜率領跨黨派慶賀團前往，一定要清楚傳達台灣人民衷心的祝福，恭喜川普與副總統當選人范斯就職，祝福美國新政府施政順利、美國國運昌隆。

第二，清楚傳達台灣人民對民主堅定的程諾。這屆美國總統就職大典的主題是「我們很久的民主，一項憲法承諾」。台灣和美國共享民主價值，台灣和美國也互為堅實盟友，非常期待慶賀團，能忠實傳達台灣人民對民主的堅定承諾，即便遭遇極權主義的威脅，我們也不會改變，台灣甚至願意和美國等民主陣營，肩並肩站在一起，捍衛全球民主永續發展，阻止極權主義擴張。

第三，希望能建立台美關係的新里程碑，近年來台美關係持續進展，包括台美21世紀貿易倡議上個月已經生效施行，就在今早，美國國會也通過台美避免雙重課稅協定，他非常希望韓國瑜率領跨黨派代表，透過此次交流能建立台美關係的新里程碑，在美國新政府上任後，台灣和美國能持續深化、進行更多合作，得到更豐碩的成果。

賴總統說，四年前代表國家出席美國總統就職典禮的是時任駐美大使蕭美琴，蕭美琴可以說是大家的學姐，特別請她跟大家交流，提供經驗，讓這次出訪更順利。

賴總統也提及，華盛頓很罕見近幾日出現暴雪，天氣非常寒冷，請韓國瑜與朝野代表注意保溫，他也要送給大家暖暖包與保溫瓶，「讓你們帶著台灣的熱情前往，也請韓院長發揮智慧帶著朝野合作的溫暖回到台灣」，我們團結拚外交，未來我們團結為台灣打拚。