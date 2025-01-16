韓國瑜帶隊到總統府 賴清德接見代表團成員請喝咖啡

美國總統當選人川普將在本月20日就職，總統府日前宣布我國赴美參加就職典禮慶賀代表團，將邀請立法院長韓國瑜率領朝野7名立委出席，賴清德總統上午接見代表團成員喝咖啡並進行閉門會談。

我代表團團長由立法院長韓國瑜擔任，團員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人，一早六位立委坐著立法院中巴進入總統府，民進黨立委王定宇單獨坐車前往，立法院長韓國瑜近9點30分進入統統府。代表團除了參加就職大典相關活動外，並將會晤美國政要、智庫學者及僑界代表，就當前國際局勢及台美關係廣泛交換意見。