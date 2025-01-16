美國總統就職典禮慶賀代表團 跨黨派立委預計18日啟程

賴清德總統在總統府接見美國總統就職典禮慶賀團，立法院長韓國瑜擔任團長，上午代表團朝野委員從立法院出發，團員包括跨黨派立法委員柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等。

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日於美國首都華府國會山莊前草坪舉行，政府循例籌組跨黨派代表團出席今年美國總統就職典禮，由立法院長韓國瑜擔任團長，代表團訂於18日啟程，賴清德總統上午接見慶賀團。