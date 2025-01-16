韓國瑜簽名春聯台北場明登場 「隱藏燙金版」加碼送

立法院長韓國瑜親送「金蛇迎春」簽名春聯台北場明天中午12時15分登場，地點就選在立法院正門口。現場索取春聯的粉絲除了可以獲得韓國瑜的親筆簽名，更會加碼獲贈限量燙金特別版小春聯，現在僅發送600份，晚來就只能再等明年。

韓國瑜12日在台中市明台高中內的霧峰林家花園古蹟萊園發春聯，吸引大批民眾排隊領取。當天活動是11時開始發放，有人從清晨5時就前往排隊，還有人全家一起出動，拿著「跟著月亮走」一書請韓國瑜簽名；排隊人群繞了學校運動場整整好幾圈，顯出他的高人氣。

北部韓粉千呼萬喚的台北場總算要在明天中午12時15分登場，地點就選在中山南路1號立法院正門，現場會由韓國瑜偕同立法院副院長江啟臣一起發送600分粉絲引頸期盼的蛇年春聯，除了有韓國瑜的親筆簽名，現場也加碼送限量燙金特別版小春聯。

韓國瑜也透過臉書表示，他特別在訪美行出發前，利用這個機會向大家拜早年，願大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康，預祝大家新年快樂、萬事如意、蛇年行大運。