快訊

一年最冷「大寒」將至！命理師曝開運重點 身上點綴2顏色轉運

台積電法說會今登場！股價開高30元 台股早盤一度站上23,000點

以哈達成停火！川普上任前1天生效 第2階段促永久休兵將受考驗

韓國瑜簽名春聯台北場明登場 「隱藏燙金版」加碼送

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
韓國瑜「隱藏版」燙金小春聯。 圖取自韓國瑜臉書
韓國瑜「隱藏版」燙金小春聯。 圖取自韓國瑜臉書

立法院韓國瑜親送「金蛇迎春」簽名春聯台北場明天中午12時15分登場，地點就選在立法院正門口。現場索取春聯的粉絲除了可以獲得韓國瑜的親筆簽名，更會加碼獲贈限量燙金特別版小春聯，現在僅發送600份，晚來就只能再等明年。

韓國瑜12日在台中市明台高中內的霧峰林家花園古蹟萊園發春聯，吸引大批民眾排隊領取。當天活動是11時開始發放，有人從清晨5時就前往排隊，還有人全家一起出動，拿著「跟著月亮走」一書請韓國瑜簽名；排隊人群繞了學校運動場整整好幾圈，顯出他的高人氣。

北部韓粉千呼萬喚的台北場總算要在明天中午12時15分登場，地點就選在中山南路1號立法院正門，現場會由韓國瑜偕同立法院副院長江啟臣一起發送600分粉絲引頸期盼的蛇年春聯，除了有韓國瑜的親筆簽名，現場也加碼送限量燙金特別版小春聯。

韓國瑜也透過臉書表示，他特別在訪美行出發前，利用這個機會向大家拜早年，願大家在迎接象徵充滿希望與轉機的金蛇年時，都能精神奕奕、幸福安康，預祝大家新年快樂、萬事如意、蛇年行大運。

春聯 立法院 蛇年 韓國瑜 韓粉

延伸閱讀

柯建銘冗長發言引不滿 韓國瑜：不能讓你發言了

賴韓會明登場！涉外人士：交付任務外 總統也釋朝野對話善意

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

影／韓國瑜春聯搶爆 立委每人500張不夠分齊喊加碼

相關新聞

「賴韓會」今登場 朱立倫疑民進黨兩手策略

賴清德總統、立法院長韓國瑜今天會面，賴總統將接見韓國瑜率領的朝野立委訪美團，賴、韓二人預計先公開致詞，隨後閉門會談。

觀察站／朝野和解？賴韓應把握機會之窗

賴清德總統與立法院長韓國瑜的「大和解咖啡」今天登場，這場「賴韓會」是賴總統為了接待韓國瑜率領的朝野訪美團，可以預見雙方將...

韓國瑜簽名春聯台北場明登場 「隱藏燙金版」加碼送

立法院長韓國瑜親送「金蛇迎春」簽名春聯台北場明天中午12時15分登場，地點就選在立法院正門口。現場索取春聯的粉絲除了可以...

財劃法被質疑搶太少 劉和然：您家人有權時為何不爭？

財政收支劃分法三讀通過，引發中央、地方混戰，新北市副市長劉和然今天接受專訪時說，市長侯友宜已做好374億元用途規畫，有的委員為選舉說「搶得太少」，他反問「您的家人在當院長有決策權的時候，為何不做決策？」他不是要指名說誰，財劃法制度化分配機制，才符合公平正義。被認為是指綠委蘇巧慧。

百里侯熱身／綠營誰戰桃園張善政？傳「院長級」對決

2026九合一桃園市長之戰，藍綠都有不可輸的壓力。張善政對連任與否雖不置可否，但綠營受前市長鄭文燦涉貪案衝擊，2026桃園市長人選迄今未能明朗，連月來點名的人選「可組一支棒球隊」。綠營地方焦慮感大，目前不分區立委王義川被當成奇兵「圍魏救趙」，鞏固基本盤，還傳出可能上演「院長級對決」？

拿現職的危勞 增退休警消福利？月退俸能領7.2萬 在職的不領情「未爆彈留給下代拆」

在野陣營憑藉國會多數，對蔡政府推動的年金改革進行全面反撲。這回藍、白合力修法端前菜，將退休警消的年金所得替代率上調到最高80％，已然引發所有公務人員要求比照辦理的骨牌效應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。