財劃法被質疑搶太少 劉和然：您家人有權時為何不爭？

財政收支劃分法三讀通過，引發中央、地方混戰，新北市副市長劉和然今天接受專訪時說，市長侯友宜已做好374億元用途規畫，有的委員為選舉說「搶得太少」，他反問「您的家人在當院長有決策權的時候，為何不做決策？」他不是要指名說誰，財劃法制度化分配機制，才符合公平正義。被認為是指綠委蘇巧慧。

劉和然今天接受飛碟電台飛碟早餐主持人唐湘龍專訪，談到財劃法修正，劉和然說，新北市人口多，升格至今已超過14年，財劃法未修情況下，即便中央撥了一大筆經費，但每個人均經費並不高。

劉和然說，新北市人口約是北市的1.67倍，人均預算卻只有1萬3417元，不到台北市2萬7956元一半，這次修法後拿到374億元，人均預算提升到2萬2658元，還是六都中最低，台北市有4萬4千多，桃園2萬6千多、台中市2萬4千多、台南2萬6千多、高雄2萬7千多。

劉和然說，不是地方故意要向中央爭搶經費，而是現行價值觀和制度設計是否合理，中央採取分配方式分為「一般性補助款」跟「計劃性補助款」，常常過去做法讓地方縣市懷疑分配帶有偏頗「哪幾個縣市跟你比較好你就分得多」，既然不想讓別人這麼說，乾脆制度化。

劉和然說，早期在台灣省未凍結時，中央拿走了60%的稅收，剩下40%由高雄、台北市、台灣省及各縣市分配，凍省後中央拿走台灣省部分，導致地方僅剩25%稅收，中央拿走了75%。

這次修法的重點，就是希望能重新討論，恢復早期中央60、地方40的分配比例，讓地方有更充足的財政資源來應對實際需求，公平資源分配。

外界質疑修法分配，劉和然直言，現在從總統到之前的院長，賴總統也當過院長，蘇貞昌前院長也當過台北縣長，當我們拿到錢，有人就講說「你還爭取的太少啊」，有人又說「你拿了太多！」他就在想，「你們為什麼當時不爭取？」

劉和然說，當時國民黨提版本的時候，為什麼民進黨、行政院不提版本？如果覺得這樣的分法不好，版本都不提，而不是等到國民黨提出版本或是在野黨提出版本討論過通過了才說。

劉和然說，有的委員為選舉就說「你還搶得太少」，那他就很想問，「您的家人在當院長有決策權的時候，為什麼不做決策？」他不是要指名道姓說誰，而是想告訴大家的是在這個階段下，中央想要繼續保有控制權，可是地方一直覺得你不公，所以這樣的一個制度出來才符合公平正義。

劉和然說， 2025年第一次市政會議，市長特別安排專案報告透過媒體告訴大家，這374億新北市怎麼用，預計規劃要用在六個面向包含交通的基礎建設跟一項社會福利，包括橋梁蓋在哪裡、水利政策要做些什麼，都已經有計畫，目的是想讓行政院知道，讓市民朋友放心，新北市是做好準備的。