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民眾黨批賴總統講漂亮話 嗆綠營雙標

聯合報／ 記者蔡晉宇林銘翰／台北報導
民眾黨代理主席黃國昌。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨代理主席黃國昌。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨日前舉行「一一一釘孤枝」活動上街抗議司法不公，身兼民進黨主席的賴清德總統在民進黨中常會時表示，大家都可以在個案審理的過程中檢視司法審理的規範，但是，不能因為判決不如意就抹殺司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

對此，民眾黨代理主席黃國昌回應表示，賴總統話講得漂亮，但是從檢調大規模發動搜索柯文哲，羈押四個月查無金流證據硬起訴，還嗆聲要無限期抗告，「請問符合哪門子司法審理的規範？」而人民之所以憤怒，正是因為賴清德與民進黨雙標至極。

賴總統表示，台灣社會與民進黨這幾十年來促進司法獨立的努力，如今台灣早已走過獨裁時期的黨國不分，固然仍有待改善之處，但法官在審查個案已經確實落實司法獨立，任何人都無法干預或介入司法判決。

賴總統指出，因為民進黨堅持清廉勤政愛鄉土的創黨價值，人民才給予繼續執政的機會，期許全體黨員同志要更加珍惜這份創黨價值，勤政是本質、愛鄉土是使命、清廉則是最高原則，唯有清廉才能不負前人的努力，以及台灣社會對民進黨的期待。提醒所有黨內同志要引以為戒、潔身自愛、堅持清廉，唯有如此才能完成守護台灣民主自由的任務。

民眾黨回應，如果賴總統記性不好，民眾黨可以幫忙恢復記憶，過去賴總統在擔任立委期間，曾經大聲疾呼「羈押是侵害人權的做法」，如今卻讓司法淪為私法，成為執政黨打壓異己的工具，民進黨如此雙標不思反省，也讓賴總統的一席話成為天大笑話。

黃國昌指出，二○○八年總統府資政邱義仁遭到收押，時任立委賴清德大動作舉行記者會，批評檢察官收押取供、故意放給媒體錯誤消息，要求檢方嚴守保障人權的分際，切莫淪為政黨打壓異己的打手，然而這些都是賴清德政府現在對付柯文哲的手段。

司法 柯文哲 民進黨 賴清德 邱義仁 黃國昌

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