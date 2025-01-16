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觀察站／朝野和解？賴韓應把握機會之窗

聯合報／ 本報記者周佑政
賴清德（左）總統與立法院長韓國瑜（右）的「大和解咖啡」今天登場。圖／聯合報系資料照片
賴清德（左）總統與立法院長韓國瑜（右）的「大和解咖啡」今天登場。圖／聯合報系資料照片

賴清德總統與立法院長韓國瑜的「大和解咖啡」今天登場，這場「賴韓會」是賴總統為了接待韓國瑜率領的朝野訪美團，可以預見雙方將「行禮如儀」；但總統與國會議長會晤，仍有重大意義，當前朝野劍拔弩張，賴、韓都應把握機會之窗，努力化解朝野分歧。

賴總統在今年元旦談話時強調，身為總統重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，他遞出橄欖枝，邀請韓國瑜到總統府喝咖啡。但與此同時，朝野因為憲法訴訟法財劃法等法案持續對立，民進黨政府認為國會多數通過的法案「毀憲亂政」，因此透過行政院覆議、民進黨立院黨團聲請暫時處分、釋憲等手段反制。

不僅如此，賴、韓「咖啡會」前夕，民進黨團總召柯建銘主張「雙罷」，不只要罷免韓國瑜，還要罷免藍營區域立委；昨天民進黨立委沈伯洋、綠營議員更大動作舉行記者會，公開宣示要協助民團罷免藍委。

從立法院的法案攻防到「大罷免」，外界看到的都是民進黨在少數執政、國會不過半的情況下，不願意遵循服從多數、溝通協調等民主精神，而是採取強勢對抗作為，讓國會朝野僵局雪上加霜、賴政府政局動盪不安。

賴總統很清楚國會朝小野大，推動政務不容易。他在去年一月當選總統後隨即宣誓，面對新的國會結構，台灣必須走向「溝通、協商、參與、合作」的政治。去年五二○，賴總統也在就職演說時強調，三黨不過半代表著，朝野政黨都能分享各自的理念；立法院議事運作，應多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突。

不過，民進黨執政超過半年，朝野關係始終不睦，與賴總統當初的「承諾」有不小差距。如今，賴總統將與韓國瑜喝咖啡，今天的賴韓會只是踏出朝野對話的象徵性第一步，未來賴政府如何透過實際作為，謙卑與在野黨溝通互動，真正達成朝野和解，考驗賴總統與民進黨的智慧。

憲法訴訟法 柯建銘 民進黨 財劃法 賴清德 韓國瑜

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