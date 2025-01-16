「賴韓會」今登場 朱立倫疑兩手策略

賴清德總統、立法院長韓國瑜今天會面，賴總統將接見韓國瑜率領的朝野立委訪美團，賴、韓二人預計先公開致詞，隨後閉門會談。

府方表示，賴總統與韓國瑜「喝咖啡」是遞出橄欖枝；不過，國民黨主席朱立倫昨質疑，民進黨團提出要罷免韓國瑜，賴總統今要請韓國瑜及訪美團喝咖啡，這樣的兩手策略，讓國人看清民進黨的嘴臉。

立法院朝野持續對立，賴總統在今年的元旦談話中表示，身為總統重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，他打算邀韓國瑜到總統府「大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事」。韓國瑜將率團參加美國總統當選人川普就職典禮，總統府安排賴總統今天與訪美團行前會面。

黨政人士表示，從賴總統邀韓國瑜擔任代表團團長，到此次與韓國瑜會面，賴總統除循往例接見交付代表團任務外，也有再遞橄欖枝化解朝野歧異，展開對話之意。

不過，近韓人士表示，韓賴會面主要是赴美前例行性會面，雙方不會觸及政黨之間的事務，純粹是赴美前依照慣例拜會。

韓國瑜今日上午九時與朝野立委在立法院正門口會合，率團前往總統府，預計上午九時卅分與賴總統會晤。總統府發言人郭雅慧表示，儀式依總統府接見訪賓流程循例進行，由賴總統公開致詞表達歡迎，再由韓國瑜接續致詞談話，之後集體合影，隨後進行閉門會談，全程一小時，預計十時卅分結束。

朱立倫昨在中常會表示，民進黨團日前還提出要罷免韓國瑜，賴總統今要請韓國瑜及訪美團喝咖啡，這樣的兩手策略，讓國人看清民進黨的嘴臉。

朱立倫說，韓國瑜代表中華民國國會出訪，與美方、僑界交流，是非常重要的任務；外交部在做很多小動作，試圖讓韓此行無法發揮最大功能，他呼籲外交部拿出勇氣跟決心，盡最大努力安排，讓此行順利圓滿，賴政府也應全力支持。

川普一月廿日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團十八日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人，除了出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及我國與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定廿三日返抵國門。