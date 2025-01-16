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「賴韓會」今登場 朱立倫疑兩手策略

聯合報／ 記者周佑政鄭媁／台北報導
賴清德總統今將在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，圖為今年元旦總統府前升旗典禮。本報資料照片
賴清德總統今將在總統府接見立法院長韓國瑜率領的朝野立委訪美團，圖為今年元旦總統府前升旗典禮。本報資料照片

賴清德總統、立法院長韓國瑜今天會面，賴總統將接見韓國瑜率領的朝野立委訪美團，賴、韓二人預計先公開致詞，隨後閉門會談。

府方表示，賴總統與韓國瑜「喝咖啡」是遞出橄欖枝；不過，國民黨主席朱立倫昨質疑，民進黨團提出要罷免韓國瑜，賴總統今要請韓國瑜及訪美團喝咖啡，這樣的兩手策略，讓國人看清民進黨的嘴臉。

立法院朝野持續對立，賴總統在今年的元旦談話中表示，身為總統重要的工作之一是團結朝野、化解分歧，他打算邀韓國瑜到總統府「大家一起喝咖啡、一起聊聊國家大事」。韓國瑜將率團參加美國總統當選人川普就職典禮，總統府安排賴總統今天與訪美團行前會面。

黨政人士表示，從賴總統邀韓國瑜擔任代表團團長，到此次與韓國瑜會面，賴總統除循往例接見交付代表團任務外，也有再遞橄欖枝化解朝野歧異，展開對話之意。

不過，近韓人士表示，韓賴會面主要是赴美前例行性會面，雙方不會觸及政黨之間的事務，純粹是赴美前依照慣例拜會。

韓國瑜今日上午九時與朝野立委在立法院正門口會合，率團前往總統府，預計上午九時卅分與賴總統會晤。總統府發言人郭雅慧表示，儀式依總統府接見訪賓流程循例進行，由賴總統公開致詞表達歡迎，再由韓國瑜接續致詞談話，之後集體合影，隨後進行閉門會談，全程一小時，預計十時卅分結束。

朱立倫昨在中常會表示，民進黨團日前還提出要罷免韓國瑜，賴總統今要請韓國瑜及訪美團喝咖啡，這樣的兩手策略，讓國人看清民進黨的嘴臉。

朱立倫說，韓國瑜代表中華民國國會出訪，與美方、僑界交流，是非常重要的任務；外交部在做很多小動作，試圖讓韓此行無法發揮最大功能，他呼籲外交部拿出勇氣跟決心，盡最大努力安排，讓此行順利圓滿，賴政府也應全力支持。

川普一月廿日就職，我政府循例籌組跨黨派代表團出席就職典禮，代表團十八日啟程，韓國瑜擔任團長，成員包括跨黨派立委柯志恩王定宇、葛如鈞、李彥秀陳冠廷郭昱晴陳昭姿等人，除了出席就職大典相關活動外，並將與美國政要、智庫學者及僑界代表會晤，就當前國際局勢及我國與美國雙邊關係廣泛交換意見，預定廿三日返抵國門。

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「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

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